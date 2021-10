Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

C'è tempo fino al prossimo 30 giugno per regolarizzare le sepolture all'interno del cimitero di Sezze. Lo stabilisce il nuovo regolamento dei servizi mortuari approvato dal commissario Raffaele Bonanno con i poteri del Consiglio comunale.

La delibera è del 30 settembre scorso ma è stata pubblicata all'albo pretorio martedì 5 ottobre. Nell'atto, il commissario ricostruisce tutti i passaggi chiave che hanno portato alla nomina di un pool per supportare gli uffici nell'accertamento di tutte le irregolarità emerse anche attraverso l'inchiesta giudiziaria venuta alla luce con gli arresti del 18 marzo 2021 nell'ambito dell'operazione Omnia 2 eseguita dai carabinieri. Il nuovo regolamento, che modifica il precedente approvato nel 2008, punta a superare la rilevata situazione antigiuridica e ripristinare la legalità violata. La task force istituita dal commissario Bonanno ha innanzitutto consentito all'ente comunale di dotarsi di un «aggiornato rilievo planimetrico dello stato dei luoghi e di un'aggiornata anagrafe cimiteriale, precedentemente assenti», da cui è possibile estrarre dati sulle sepolture. Nel cimitero di Sezze sono stati conteggiati 7.370 loculi in colombario e cantera, 617 cappelle di famiglia e 1.971 tombe a terra, per un totale di 13.806 tumulazioni rilevate. Sono dieci in tutto le modifiche al precedente regolamento dei servizi mortuari finalizzate a rimodulare e introdurre le condizioni indispensabili per una sana gestione del cimitero setino.

Le modifiche riguardano il deposito provvisorio, le urne cinerarie, la durata delle concessioni, l'uso delle sepolture private, la regolarizzazione degli usi irregolari/difformi delle concessioni per il diritto di sepoltura, la regolarizzazione di concessioni cimiteriali non stipulate, la decadenza, provvedimenti conseguenti la decadenza, la regolarizzazione delle sepolture private sprovviste di titolo all'edificazione e le sanzioni.

In particolare in base agli articoli introdotti 58bis e 58ter è possibile mettersi in regola, facendo richiesta al Comune entro la fine di giugno del prossimo anno, versando i canoni dovuti e pagando le oblazioni previste per ogni anno trascorso con posizioni irregolari o sine titulo. Previste all'articolo 68 otto cause di decadenza del titolo concessorio, tra cui quella in base al quale la stessa concessione viene fatta oggetto di lucro o di speculazione.

R.Cam.

