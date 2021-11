Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

SEZZE

Andrea Campoli, 48 anni, medico, due volte sindaco di Sezze riparte da zero per completare un percorso professionale bruscamente interrotto per il suo impegno civico. Ieri, per la prima volta, ha varcato la soglia dell'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli per la specializzazione in Igiene e Sanità pubblica. Un accesso per nulla scontato. Ha dovuto confrontarsi con giovani colleghi neolaureati in un concorso unico nazionale, vincendo la borsa di specializzazione tra le più difficili e ambite in questo momento storico.

«Tanti anni fa - spiega - rinunciai a pochi mesi dalla fine della mia specializzazione in Nefrologia per fare il sindaco. Cosa che rifarei mille volte. All'epoca la specializzazione non era considerata come un lavoro e quindi non era consentito mettersi in aspettativa per assolvere al mandato di sindaco. L'università di Tor Vergata, presso la quale mi stavo specializzando, si trovò di fronte a un caso senza precedenti e pose un quesito all'Avvocatura dello Stato. La risposta fu che non avevo diritto a sospendere la specializzazione. Oggi per fortuna la posizione dello specializzando viene equiparata a quella di un lavoratore che ha diritto alla conservazione del posto in caso di mandato elettorale da assolvere. Ma i miei tre anni e mezzo di specializzazione non si possono più recuperare. Ora riparto da zero».

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Campoli è stato sindaco dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017. Dieci anni alle prese con il governo della sua città e nella precedente consiliatura ha ricoperto per circa un anno anche l'incarico di assessore. Ma dal punto di vista professionale quella rinuncia alla specializzazione in Nefrologia a pochi passi dal traguardo è pesata non poco. In questi anni ha esercitato la professione medica presso una Rsa, a Cori, ha fatto la guardia medica e quando è scoppiata l'emergenza Covid si è messo a disposizione confluendo nel Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina. Tutti lavori a termine, senza una vera prospettiva. Campoli però ha sempre continuato a mettersi sempre in gioco. «Ho vinto anche una selezione all'Inps», commenta. Lunedì è stato il suo ultimo giorno di lavoro presso il Dipartimento di prevenzione. «E' una struttura di eccellenza all'interno della quale mi sono ritagliato un ruolo che, a seguito della pandemia, nessuno ricopriva più. Mi sono occupato delle vaccinazioni per adulti, contro la meningite, contro l'epatite eccetera. E' stata un'esperienza molto importante».

E' così che Campoli invece di riprendere Nefrologia si è proiettato verso Igiene e Sanità pubblica. Farà il pendolare Sezze-Napoli per i prossimi quattro anni, in una fase della vita in cui avrebbe potuto fare già il primario da qualche parte. «Alla mia età ricomincio con la stessa voglia di essere al servizio degli altri. Nulla dà più soddisfazione», dice nel suo primo giorno da specializzando.

IL SUO PARTITO, IL PD

A Sezze, intanto, è arrivato da pochi giorni un nuovo sindaco che ha sbaragliato il Pd, proprio il partito di Campoli. Perché il Pd ha dimezzato il consenso storico nel comune lepino? «Le cause sono molteplici, ma resta il dato oggettivo che il Pd da tempo non svolgeva attività politica». Lei non poteva contribuire? «Non facevo neanche più parte del direttivo e non sono stato coinvolto», risponde. Cosa pensa del neo sindaco Lidano Lucidi? «Mi auguro che riesca a rispondere alle aspettative che ha generato in città. Ha detto che vuole ascoltare tutti e questo è già il 50% del lavoro. Ma io ci sono passato e so che è molto difficile. Mi auguro che Sezze torni ad avere un ruolo intercomunale. La città ha bisogno di un riscatto». Con la sua nuova specializzazione mette in aspettativa la politica? «Sì, almeno per i prossimi quattro anni».

Rita Cammarone

