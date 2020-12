LA RABBIA

«Ogni anno la stessa maledetta storia: canne ed erosione». Hanno poca voglia di parlare i pescatori professionisti di Porto Pidocchio, a Ladispoli. Giampaolo e i suoi storici colleghi vorrebbero solo dedicarsi alla loro attività senza dover combattere, oltre che con la crisi, con tronchi, rifiuti e canne trascinati sulla riva. Le barche devono superare parecchi ostacoli prima di entrare in acqua. Le operazioni di alaggio e varo sono difficoltose anche per l'insabbiamento del fondale marino. I lavoratori dell'approdo di via Marco Polo puntano il dito soprattutto sui detriti della vegetazione che, nel mese di novembre, è stata tritata sulle sponde dei fossi dal Consorzio di bonifica. Ora si trova di tutto sulle spiagge ladispolane. Da Torre Flavia a Marina di Palo, passando per il centro, la tipica sabbia nera nemmeno si vede più. Tutto è ricoperto da cumuli di sporcizia, alberi, rami, pneumatici, plastica, carcasse di topi e altri animali. Qualcuno ne approfitta e si porta via un po' di legna per il camino. I balneari muniti di rastrello, guanti e buona volontà hanno iniziato ad accatastare i rifiuti in attesa che chi di dovere si attivi per portarli via. E inoltre devono lottare con l'erosione, un problema a quanto pare rimasto irrisolto. A cominciare da via Marco Polo. «Non ne possiamo davvero più lancia l'ennesimo grido di allarme Marco Lazzeri, proprietario del Tritone è da oltre 10 anni che attendiamo e non si può aspettare ancora. Molti anni fa le scogliere vennero collocate non in modo omogeneo e ci furono conseguenze devastanti per molte aree di Ladispoli e Cerveteri. Quello delle canne è un altro grande dilemma. Occorre una gestione diversa. Dai canali delle località a monte arriva di tutto alla foce. Alla fine sarà costretto a pagare il Comune per la bonifica, quindi di conseguenza i cittadini». La brutta notizia per il settore è che dovrà tenere duro per un bel pò. Le barriere soffolte non sono in programma entro la prossima stagione estiva, nonostante la Regione abbia sbloccato i 6 milioni di euro attesi già nel 2010 ma congelati dalla stessa Pisana per un contenzioso legale tra le parti.

L'ITER

Come anticipato in questo mese dal sindaco, Alessandro Grando, Palazzo Falcone sta per affidare l'incarico affinchè venga rivisto il vecchio progetto definitivo per poi procedere con gli studi di valutazione impatto ambientale. Un iter tortuoso e obbligato che inevitabilmente costringerà i balneari a prolungare l'agonia almeno fino al 2022. Il piano prevede comunque la realizzazione di barriere a forma di T parzialmente sommerse, da Torre Flavia fino al torrente Sanguinara. Al momento sia Palo che San Nicola sembrano tagliate fuori.

