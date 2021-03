12 Marzo 2021

Dieci milioni di euro. Ecco la cifra totale, la somma tra mancate entrate e accantonamenti necessari, che il Comune di Latina ha dovuto racimolare per riuscire a far quadrare il Bilancio di previsione 2021. Un calcolo non semplice, derivante in gran parte dagli effetti della crisi dovuta all'emergenza Coronavirus, e ad altri fattori, illustrati ieri in commissione Bilancio dall'assessore al ramo, Gianmarco Proietti. Intanto, i tempi: al momento, resta ferma la scadenza del 31 marzo per l'approvazione del Bilancio di previsione. Un termine che rischia però di non essere rispettato, dato che il documento deve essere ancora approvato in giunta, per poi passare al vaglio dei revisori dei conti, degli emendamenti dei consiglieri comunali e cosi via. Procedure lunghe, che rischiano di sforare i 18 giorni rimasti alla fine del mese. Anche ieri però, a livello nazionale, sono proseguiti i dialoghi tra Governo e Anci, per una possibile proroga al 31 maggio. «Noi comunque intendiamo chiudere entro marzo, per poter avere la programmazione necessaria a spendere le somme per le esigenze della città», spiega Proietti. L'approvazione in giunta potrebbe quindi avvenire entro la prossima settimana. Veniamo poi alle cifre. Citando le principali, dall'Imu c'è una previsione di entrata inferiore di 1,2 milioni di euro; dai tributi minori, c'è una previsione di entrata inferiore di 2 milioni di euro; sul fondo crediti di dubbia esigibilità, si sono dovuti mettere altri 4,5 milioni di euro rispetto allo scorso anno. «Abbiamo dovuto trovare circa 10 milioni di euro», taglia corto Proietti. Che precisa come si siano trovati in gran parte raschiando il barile. «Abbiamo risposto con una ottimizzazione del Bilancio, guardando le spese, capitolo per capitolo degli ultimi 3 anni, e tagliandole. Faccio un esempio banale: se per tre anni ogni volta si sono messi 700mila euro per la bolletta del gas, quando in realtà se ne spendevano 500mila, ecco che abbiamo messo la cifra precisa, liberando 200mila euro. E così per ogni capitolo: in questo modo abbiamo recuperato già 2 milioni di euro. Stiamo riuscendo a far quadrare il Bilancio, ma il Governo non può e non deve attendere ancora a ristorare i Comuni». L'assessore quindi garantisce come «i servizi sociali, che saranno potenziati grazie all'accordo quadro, i servizi essenziali, e le assunzioni di personale, sono assicurati». E si verrà incontro a cittadini e operatori con modifiche al regolamento TaRi e Tosap (oggi canone patrimoniale), con proroghe e agevolazioni: «Per l'occupazione del suolo pubblico, se un locale che ha un gazebo è obbligato come tutti a chiudere alle 18, valuteremo riduzioni delle percentuali». L'assessore tiene infine a mandare un messaggio al Consiglio e in particolare all'opposizione: «Sono sempre stato disponibile al confronto e sempre lo sarò: il Consiglio è sovrano rispetto al Bilancio, è per questo che nel 2019 furono approvati tutti gli emendamenti con parere favorevole dei revisori, mentre nel 2020 abbiamo costruito almeno due grandi assestamenti insieme a tutta l'aula».

Andrea Apruzzese

