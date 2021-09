Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

Il gruppo della Lega in consiglio regionale ha presentato una mozione per la revoca dell'Aia alla Sep di Pontinia. A presentarla il capogruppo Angelo Tripodi, che ha depositato l'atto per avviare una procedura simile a quella già attuata con il «Tmb di proprietà di Ama in via Salaria a Roma». Il consigliere regionale pontino vorrebbe «mettere in campo l'iter per la revoca dell'Aia di Sogerit Srl; dare mandato agli uffici competenti di garantire subito la bonifica dei terreni agricoli dal compost fuori specifica, secondo quanto accertato nell'inchiesta Campi fumanti della Direzione distrettuale antimafia nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e nella legge di stabilità regionale 2021». La mozione scaturisce dal recente incendio che, la notte del 22 agosto scorso, ha semi-distrutto l'impianto. Un rogo sul quale stanno indagando i carabinieri, perché c'è il sospetto che si tratti di un atto di natura dolosa. Per spegnere il grosso delle fiamme erano state impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco mentre per giorni si era andati avanti con lo smassamento dei cumuli di rifiuti plastici stoccati (i residui di separazione dall'organico) per evitare il rinvigorimento dell'incendio.

