Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

CISTERNA

Dopo sette si torna alle urne. La città è attualmente guidata dal commissario prefettizio Enza Caporale, insediatasi il 24 febbraio scorso. È il suo secondo incarico a Cisterna in questa tormentata stagione politica. Il primo risale al 4 febbraio quando venne nominata a guidare la città dopo la mozione di sfiducia al sindaco Mauro Carturan nel Consiglio comunale del 30 gennaio. Incarico durato 11 giorni, fino al 15 gennaio, quando la giuda della città è stata riconsegnata a Carturan tornato sindaco. La mozione di sfiducia e la contestuale nomina del commissario prefettizio venne sospesa in attesa della trattazione collegiale in camera di consiglio del 10 marzo. Ma i Consiglieri comunali hanno firmato davanti al notaio le loro dimissioni prima del pronunciamento della sentenza del Tar, facendo cadere una volta per tutte l'amministrazione di Mauro Carturan, sindaco per 3 mandati, da 30 anni in politica, deceduto il 1° luglio. Ai nastri di partenza per la carica di primo cittadino sono in sei: il presidente uscente del Consiglio comunale Pier Luigi Di Cori sostenuto da Lega, Cambiamo con Toti, Partito Liberale Europeo e liste civiche; l'ex sindaco Antonello Merolla (in carica dal 7 giugno 2009 al 25 maggio 2014) che conta sull'appoggio di Fratelli d'Italia, Forza Italia, UdC, gruppo di Gianluca Del Prete, dell'ex consigliera comunale del PD Elisa Giorgi. Il centro sinistra viaggia spedito con Valentino Mantini sostenuto da PD, dal gruppo civico che fa capo a Maria Innamorato e a Gerardo Melchionna, il M5S, il partito Socialista e altre civiche. Altri tre i candidati sostenuti esclusivamente da liste civiche: Giancarlo Bisogno, Laureta Yaku e Angela Coluzzi.

