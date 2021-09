Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Si mette in moto anche in provincia la complessa macchina di controllo e di prevenzione del covid in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Proprio questa mattina è in programma un incontro tra Asl e Prefettura per disporre un piano e comprendere come applicare le direttive governative e regionali per la gestione di docenti e personale scolastico che ha rifiutato la vaccinazione.

Da settimane il dipartimento di prevenzione raccoglie i dati relativi alle vaccinazioni di studenti, insegnanti e lavoratori del mondo della scuola, ma la banca dati è per forza di cose ancora incompleta a causa delle nomine dei docenti e delle graduatorie a scorrimento che potrebbero portare a lavorare nelle scuole della provincia anche docenti provenienti da altre regioni. Intanto però si cerca di fare il punto con i dati finora a disposizione, che saranno appunto valutati e discussi nel corso del vertice in prefettura. Come è chiaro dalle disposizioni nazionali infatti il personale scolastico dovrà avere il Green pass e i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni anche attraverso loro delegati. Il mancato possesso della certificazione verde comporterà l'impossibilità di accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato come assenza ingiustificata.

La concreta applicazione delle direttive però è ancora tutta da chiarire, mentre le regole del distanziamento, degli ingressi diversi o scaglionati e della mascherina obbligatoria in classe dai 6 anni in su restano sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno.

Intanto la Asl ha avviato già da qualche giorno la formazione dei referenti covid di cui ogni plesso dovrà dotarsi. A questi ultimi sarà affidato il compito della gestione dell'epidemia nella scuola, dei casi di positività accertati nell'istituto e della diretta comunicazione con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. A queste misure si aggiunge poi, secondo le disposizioni della Regione Lazio, l'ulteriore campagna di prevenzione realizzata per mezzo di test salivari sugli studenti , con un controllo a campione.

I DATI

Tornando ai numeri, i casi di covid riportati nel bollettino di ieri sono stati 21 su circa 450 tamponi lavorati. Il mese di agosto si chiude con ben 1.327 nuovi positivi, quasi il doppio di quelli che erano stati accertati lo scorso mese di luglio. Un'impennata su cui ha pesantemente inciso la circolazione della variante Delta unita alle riaperture dei locali, ai viaggi e alle vacanze su cui quest'anno non c'è stato nessun controllo. Nel dettaglio della distribuzione, quattro contagi riguardano il comune di Fondi, tre quello di Latina, due rispettivamente i centri di Formia, Gaeta, Lenola, Minturno, Sabaudia e San Felice Circeo, mentre un solo caso è stato registrato a Itri e nella città di Aprilia. C'è però anche un nuovo decesso, dopo oltre due settimane di tregua: si tratta di un paziente di 58 anni residente a Latina e ricoverato all'ospedale Goretti. Si segnala inoltre un solo ricovero e 95 notifiche di guarigione. Le somministrazioni di vaccino sono state infine 3.463 in più nelle ultime 24 ore.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA