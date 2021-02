TERRACINA

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri al km 99e300 della Pontina, nel territorio di Terracina, all'altezza del bivio per la frazione di San Vito. Due motociclette si sono scontrate per cause in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi. Il bilancio del sinistro è stato di tre persone rimaste ferite. Le condizioni del centauro che viaggiava da solo in sella sono subito apparse serie tanto che si è ritenuto opportuno allertare l'eliambulanza che è atterrata sulla Pontina e ha trasportato il ferito a Roma, presso l' ospedale San Camillo, dopo i primi soccorsi prestati da parte dei sanitari del 118. Sull'altra motocicletta, invece, viaggiava una coppia trasportata nel più vicino ospedale Alfredo Fiorini.

Nessuno dei tre sarebbe del posto, probabile che si tratti di persone che avevano approfittato della bella giornata di sole per una gita fuori porta. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Terracina, la polizia stradale di Latina e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari. La Pontina è rimasta chiusa per circa un'ora in direzione nord per rimuovere i mezzi consentire agli agenti della Polizia Stradale di effettuare i rilievi per poter ricostruire la dinamica dell incidente. Rallentamenti al traffico che per tutta la giornata di ieri è stato particolarmente intenso.

