Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

E' stata fissata per il 16 maggio del prossimo anno la prima udienza del processo per la morte di Lorenzo Battistini, deceduto in un incidente stradale il 3 marzo 2019 nel quale rimase ferita la fidanzata. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa, dopo una serie di rinvii dell'udienza, ha rinviato a giudizio E.B., 38 anni di Sabaudia con l'accusa di omicidio stradale. Teatro dell'incidente l'incrocio tra l'Appia e la Migliara 53 nel territorio del comune di Pontinia dove l'auto condotta dall'imputata che viaggiava in direzione Terracina-Latina si è apprestata a svoltare a sinistra verso Sabaudia invadendo parzialmente la corsia opposta di marcia, non accorgendosi che alle sue spalle arrivava nella stessa direzione, la moto condotta dal ventisettenne di Velletri, e con in sella la fidanzata. La due ruote era finita contro la fiancata dell'auto e i due centauri erano volati sull'asfalto. Battistini aveva battuto la testa contro il guard rail riportando ferite che ne avevano provocato la morte mentre la ragazza, trasportata in condizioni disperate in elisoccorso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è rimasta per giorni in Rianimazione in prognosi riservata, ha riportato innumerevoli fratture e lesioni agli organi interni per una prognosi superiore ai 90 giorni e gli è residuata un'importante invalidità permanente. Nell'udienza preliminare, a conclusione della camera di consiglio, il gup ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Valerio De Luca, richiesta alla quale si sono associati i familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile e sono assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. La donna dovrà comparire davanti al giudice monocratico dott.ssa Beatrice Bernabei il 16 maggio 2022 per rispondere di omicidio stradale. I familiari del 27enne, già risarciti dalla compagnia di assicurazione di controparte, ora si aspettano una risposta dalla giustizia penale.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA