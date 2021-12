Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

«Non ho scelto la malattia, ma proprio perché lei è con me ogni secondo della mia vita desidero che le persone la conoscano e non ne abbiano timore». Parole di Clarissa Chiacchella, 39enne navigatrice lariana pronta ad affacciarsi alla 13esima edizione del rally Ronde di Sperlonga - in agenda tra oggi e domani coinvolgendo anche Fondi e Itri - per lanciare un messaggio di speranza: è da tempo testimonial dell'Aism, l'Associazione italiana sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa da cui si è scoperta affetta nel 2017, seppure in forma lieve. Ed eccola dunque unire a una debordante passione per i motori una costante opera di sensibilizzazione, attuata di competizione in competizione.

«È stata una doccia gelata, soprattutto perché non conoscevo praticamente nulla della sclerosi», ha raccontato Chiacchella, all'esordio nel rally Ronde a bordo di una Skoda Fabia R5 del team D'Ambra, condotta dal pilota molisano Fabrizio Luzzi. «Il primo anno è stato duro. Giorni interminabili, mesi di dolore fisico e mentale. Poi un passo alla volta, con il sostegno della mia dottoressa e delle infermiere che mi seguono ancora oggi, ho imparato ad avere fiducia nella ricerca scientifica e nei medici. L'inizio del giusto cammino. Ho pianto, sofferto, elaborato e sono ripartita». Riuscendo nella difficile convivenza con la malattia: «Oggi è un grande stimolo per non fermarmi e per pormi sempre nuovi obiettivi. Molte persone ancora faticano a sentirne parlare, non conoscono, forse pensano che io sia infettiva o menomata, o semplicemente hanno paura di ciò che non sanno. Comprendo che per molti sia difficile, anche il mio è stato un percorso doloroso, ma scelgo di spiegare la stanchezza, i formicolii, a volte il malumore e le perplessità. Li condivido, ne parlo e vivo la mia quotidianità serenamente. Sono conscia di non essere compresa appieno, ma altrettanto conscia di trasmettere un messaggio forte: mai mollare».

Messaggio che la rallista cerca appunto di riverberare attraverso la sua esperienza, partendo da un punto fermo: «Non bisogna lottare di fronte a una diagnosi di sclerosi multipla, non bisogna disperarsi, nascondersi e vergognarsi di qualcosa per cui non si hanno colpe. Si può vivere la quotidianità con coraggio e determinazione, lavorare, prendersi cura delle persone, stare con gli amici. Si può trovare equilibrio mentale e serenità». Figuriamoci correre su un bolide. Nell'occasione in un rally che vede al via ben 140 equipaggi, alcuni provenienti anche dall'estero. Si parte oggi in località San Marco con lo shakedown, la ricognizione del percorso, mentre la gara inizierà domattina dal parco assistenza di via Mola Santa Maria. A causa dell'emergenza Covid, non sono previste zone per il pubblico.

