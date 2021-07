Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

Sergio Sciaudone si candida a sindaco di Latina, sostenuto dalla lista Solidarietà sociale, capeggiata da Laura Scalabrini Benatti. Due volti noti alla politica del territorio: lui alla guida del Partito comunista fino a due mesi fa, e lei consigliere regionale dei Verdi, eletta nel lontano 1990. Sciaudone, 57 anni, artigiano del giardinaggio, sempre vicino agli ultimi, si è dimesso da segretario di partito per questa candidatura senza colori politici ma con un'idea di città basata sull'umanità circolare, che sappia recuperare chi è stato rifiutato dal mondo del lavoro. Il programma di Solidarietà sociale dà una visione di città basata sulla solidarietà, sulle politiche sociali e ambientali capaci di colmare il vuoto di democrazia. Dell'amministrazione uscente Sciaudone dice che è passata dalla casa di vetro promessa alla realizzata casa degli specchi su cui si arrampicano i protagonisti, che hanno abbandonato la gestione della città nel quotidiano per rincorrere i grandi progetti europei. Sciaudone non vuole definirsi antagonista di Damiano Coletta nella prossima competizione elettorale: Noi abbiamo un'idea di città ben precisa, siamo antagonisti a certi modi di fare politica sottolinea -. Ci collochiamo nel vuoto lasciato da queste persone. La nostra è una lista fatta di cittadini che vivono la città, non appartenenti alla casta. Continuare a dire la partecipazione è stata consentita' è un meschino artifizio per nascondere il solito vuoto di democrazia. Da ciò vogliamo ripartire e rivedere il rapporto tra cittadini e amministrazione, tra cittadini e città, tra cittadini e cittadini. E con Sciaudone la lista degli aspiranti sindaci di allunga: oltre al sindaco uscente Coletta, sono in lizza anche Antonio Bottoni, compagno di Sciaudone nelle battaglie per un cimitero più equo, Nicoletta Zuliani, Annalisa Muzio e Gianluca Bono. Dopo quattro anni, quello che abbiamo davanti è un tessuto sociale lacerato dalle povertà aggravate dalla pandemia. La risposta è stata il solito negazionismo. Una sorta di difesa corporativa tesa a negare l'evidenza, a magnificare le opere, a denigrare chi osa criticare, conclude il candidato sindaco di Solidarietà sociale. R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA