14 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA TRAGEDIA

La giovane vita di Maddalena D'Anna si è spezzata su via della Stazione, a Latina Scalo. Erano le 20,45 circa di lunedì quando è rimasta vittima di un gravissimo incidente: la sua Lancia è finita contro un albero circa 500 metri prima dell'Appia, nel tratto più vicino a Latina Scalo. Era da qui che proveniva, dirigendosi verso casa. A Latina si era trasferita da qualche tempo, ma era originaria di Acerra: sono due le città a piangere la giovane che aveva solo 25 anni. Era un'operatrice socio-sanitaria, lavorava in una residenza sanitaria per anziani a Sezze Scalo: rientrava a casa dopo un turno di lavoro e probabilmente si era data appuntamento con il compagno Raffaele, pizzaiolo anche lui di origini campane, che poco dopo la tragedia era già sul luogo dell'incidente. Forse una brutta sensazione dopo aver visto che la ragazza stava tardando troppo e che ha trovato, purtroppo, tragico riscontro quando è arrivato in Via della Stazione. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale di Latina, che ha effettuato tutti i riscontri del caso.

La procura ha disposto un esame esterno sul corpo della ragazza, ma è remota l'ipotesi di un malore data la giovane età della vittima. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la venticinquenne avrebbe perso all'improvviso il controllo della propria automobile finendo per schiantarsi contro un pino. Era buio e l'asfalto reso viscido dalla forte pioggia che da tutto il giorno batteva sul capoluogo; a terra non ci sarebbe stato alcun segno di frenata. Forse una distrazione o la stanchezza potrebbe essere stata fatale per la giovane, complice la scarsa visibilità per la pioggia.

Tanti gli amici che hanno postato sui social ricordi della ragazza, rimasta nel cuore di tanti anche ad Acerra. Qui una ex compagna di liceo ha pubblicato una foto di quando andavano a scuola insieme e una docente ha commentato di essere sotto choc per la tragica notizia. Anche Latina e Sezze non sono rimaste indifferenti: l'arteria che porta a Latina Scalo negli anni ha mietuto tante vittime, una mamma pontina ha scritto di aver perso il figlio sulla stessa strada, e di rivivere lo stesso dolore a ogni incidente; tanti i setini che hanno rivolto parole dolci e addolorate per la giovane: un fiore che se n'è andato.

Stefania Belmonte

