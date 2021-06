1 Giugno 2021

(Lettura 1 minuto)







CISTERNA

Incidente sul tratto di Appia che attraversa la zona industriale a sud della città di Cisterna. La strada è di nuovo scenario di uno spaventoso sinistro consumatosi in modo autonomo senza il coinvolgimento di altre vetture. Un 40enne, originario della provincia di Benevento e residente ad Aprilia, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto, una Ford Focus station wagon e si è schiantato contro un albero. L'automobilista ha riportato diverse fratture alle gambe, uno scontro che poteva trasformarsi in tragedia. All'arrivo del personale del 118, il 40enne era fuori dal veicolo, in stato confusionale, ma cosciente. Subito soccorso e trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina dove tutt'ora è ricoverato e sotto osservazione. L'automobilista viaggiava in direzione Cisterna, dopo l'impatto con l'albero, l'auto è carambolata al centro della carreggiata. La dinamica del sinistro è sotto la lente d'ingrandimento degli agenti di Polizia Locale, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica, gli uomini del comandante Raoul De Michelis hanno provveduto anche alla gestione del traffico. Torna a far discutere un tratto di strada troppe volte scenario di incidenti gravi, un rettilineo dove negli anni si sono consumate diverse tragedie.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA