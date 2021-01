L'INDAGINE

Nuove conferme per lo scheletro ritrovato a Foce Verde ma che aggiungono poco a quanto già si sapeva. Il medico legale Maria Cristina Setacci, insieme al personale della polizia scientifica e a un'antropologa, hanno effettuato un ulteriore esame sui resti. La prima conferma è quella dell'età: l'uomo aveva tra 45 e 55 anni, è stato stabilito grazie alle ossa del cranio con le quali si riesce a stabilire - in base alla saldatura delle ossa stesse - quale può essere l'età della vittima.

L'esame, inoltre, ha confermato che non ci sono lesioni da arma da fuoco o altre traumatiche. L'antropologa che è intervenuta ha comunque prelevato tessuto osseo per ulteriori accertamenti, mentre la polizia scientifica è stata delegata a estrarre il dna. Gli agenti hanno lavorato per ore anche nel tentativo di prendere le impronte digitali. Il cadavere era intriso d'acqua e l'operazione non è stata particolarmente semplice sull'unico arto disponibile.

Non ci sono, purtroppo, altri elementi utili per un possibile riconoscimento, sempre su quell'arto - per esempio - non ci sono tatuaggi o altri segni.

Unico riferimento è quello della protesi dentaria d'oro. Si tratta di un impianto recente, ma è vero pure che questo genere di protesi in Italia non si usano più da decenni. Ciò fa immaginare che possa trattarsi di uno straniero o di un appartenenente all'etnia Rom, ma non si può escludere a priori che qualche italiano possa aver deciso di avere una protesi del genere. Di certo la vittima aveva problemi al cavo orale, soltanto due i denti propri che gli erano rimasti, il resto erano tutti impiantati.

Ma il mistero è ancora un altro: da quando il cadavere è stato ritrovato, infatti, e confrontati i dati sulle persone scomparse di recente, nessuno si è presentato alla Polizia per chiedere informazioni su quello scheletro. Gli unici a preoccuparsi erano stati i familiari di Valter Donà, l'uomo inghiottito dalla Pontina due anni fa, per capire se potesse essere lui. Ipotesi scartata praticamente subito, quando il medico legale ha stabilito che il decesso poteva risalire a un paio di settimane prima.

Di chi è, allora, quel cadavere? Gli investigatori della Squadra mobile di Latina non escludono ipotesi, a questo punto. Si continuano a verificare i dati delle persone scomparse, anche in regioni vicine, ma non c'è stato alcun riscontro finora. Se fosse davvero uno straniero, invece, come è arrivato fino a Foce Verde o che faceva lì dove avrebbe trovato la morte?

Domande che per adesso restano senza risposta.

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

