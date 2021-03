24 Marzo 2021

SEZZE

Si fa fatica a trovare gli aggettivi giusti per descrivere ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore tra i corridoi di Palazzo De Magistris. Fra defezioni, fraintendimenti e colpi di scena improvvisi, le dinamiche politiche che nel pomeriggio di ieri hanno condotto alle dimissioni del sindaco Di Raimo hanno dell'incredibile. La prima scintilla era arrivata già nella serata di lunedì quando, in occasione della riunione del Partito Democratico, la capogruppo Marzia Di Pastina aveva annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale. «Il mio impegno politico si è sempre fondato su dei valori cardine - ha dichiarato in una nota la consigliera Dem - Quando uno solo di questi viene meno diventa difficile trovare le motivazioni per tenere fede all'impegno preso. In questo momento - ha concluso Di Pastina - a fronte dei fatti accaduti e che hanno posto il paese davanti ad uno scenario mancante di etica, morale e rispetto, non intendo e non sento di proseguire il mio percorso all'interno di questo consiglio comunale».

IL MESSAGGIO

Un duro colpo per Di Raimo che, nella stessa sera, oltre al dietrofront della consigliera, ha incassato anche l'invito da parte degli esponenti del suo stesso partito a tenere in seria considerazione l'eventualità di rimettere il suo mandato. Un'eventualità, quella delle dimissioni, che Di Raimo in un primo momento non sembrava essere in alcun modo intenzionato a valutare, ma che, in seguito ai primi voltafaccia, arrivati proprio dagli esponenti del suo stesso partito, si è rivelata l'unica strada effettivamente percorribile. Si arriva così alla prima mattinata di ieri quando il sindaco attraverso una nota inoltrata a tutti i consiglieri comunali decide di lanciare un appello affinché questi si dimettano in blocco, in modo da scongiurare i fatidici 20 giorni necessari prima che le dimissioni del sindaco diventino irrevocabili. Un appello, quello del primo cittadino, rimasto tuttavia in parte inascoltato e in parte malinterpretato da alcuni esponenti del consiglio comunale che hanno iniziato, uno ad uno, a rassegnare le proprie dimissioni autonomamente, correndo il rischio di innescare il meccanismo delle surroghe. A non ascoltarlo è stata sicuramente un'altra esponente Dem, la consigliera Federica Fiorini che, rassegnando le sue dimissioni in autonomia, ha lanciato accuse pesanti alla macchina amministrativa capeggiata da Di Raimo. Quanto accaduto nella vicenda del cimitero - ha dichiarato Fiorini - non fa che confermare come il problema sia a livello di sistema. Un sistema spesso incapace di agire o reagire quando la responsabilità non è diretta. Comprendo la diffidenza e lo sdegno della cittadinanza per quanto accaduto, simile in tutto e per tutto a quello che provo io come cittadina».

L'ATTO IRREVOCABILE

A quel punto, con il partito democratico in rotta, si è reso necessario un secondo passaggio del sindaco, costretto a protocollare le sue dimissioni, motivandole con esigenze di tenuta politica. «Il sottoscritto Sergio Di Raimo, in qualità di Sindaco di questo paese, rassegna le proprie dimissioni irrevocabili - si legge nella nota diffusa dal primo cittadino - Le motivazioni di tali dimissioni sono legate alla situazione politica che non permette di poter andare avanti e poter governare questo paese nel migliore dei modi: andare avanti nonostante le defezioni non ha nessun senso e non porterebbe da nessuna parte, soprattutto in un momento come questo. Il paese ha bisogno di una maggioranza solida, compatta e convinta che oggi, ma già da qualche tempo, mi pare non ci sia. Penso sia stato fatto tanto - ha proseguito il sindaco - nonostante le tante difficoltà incontrate, e certamente si poteva fare ancora molto in questo scorcio di tempo rimasto, ma di fronte a questa fragilità politica - ha concluso Di Raimo - ritengo giusto non impuntarsi a voler per forza governare».

Francesca Leonoro

