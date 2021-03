23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







SANITÀ

Un intervento chirurgico semplice, di quelli che vengono definiti di esecuzione più comune. Peccato che a distanza di qualche giorno sia arrivata una infezione ospedaliera che ha costretto la paziente ad un nuovo ricovero. Ora, dopo avere denunciato l'accaduto, la donna grazie ad un accordo transattivo ha ottenuto un risarcimento per i danni subìti. Protagonista della storia S.P., una donna di Latina di 56 anni che nel marzo 2018 viene ricoverata presso l'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma per essere sottoposta ad un intervento chirurgico programmato di laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale a causa di una fibromatosi uterina.

L'operazione, che consiste praticamente nell'asportazione delle ovaie di entrambi i lati, riesce perfettamente e la paziente dopo tre giorni di ricovero viene dimessa e torna a casa. Ma qualcosa non va per il verso giusto perché la donna dopo cinque giorni comincia ad avere la febbre alta che cerca di controllare con antibiotici e tachipirina senza ottenere grossi risultati tanto che il suo medico curante le consiglia di andare al pronto soccorso. La paziente torna dunque all'ospedale dove l'avevano operata e qui le riscontrano una infezione della ferita e dispongono un nuovo ricovero. Altri sette giorni presso il nosocomio romano con gli opportuni trattamenti poi il ritorno a casa con l'assunzione di antibiotici e una serie di medicazioni presso l'ambulatorio dell'ospedale. Con il risultato di un periodico dolore a causa di quella cicatrice che si era infettata.

La 56enne, assistita dall'avvocato Monica Torrente del Team legale di Risarciamo, ha deciso di avviare una causa presso il Tribunale civile di Roma contro l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Dalla perizia del consulente di parte emerge come non sia stata praticata presso la struttura sanitaria una corretta gestione per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni mentre il trattamento medico risulta essere stato eseguito in totale conformità alle regole: i sanitari in definitiva non hanno colpe per l'infezione. Alla fine le parti hanno deciso di chiudere la causa davanti alla 13esima sezione del Tribunale civile di Roma con un accordo transattivo evitando di andare avanti con l'iter processuale. L'azienda sanitaria ha risarcito la paziente pagando 4.264 euro quale risarcimento per il danno subìto.

E.Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA