SEZZE

C'è tempo fino al 30 giugno prossimo per fare del cimitero di Sezze un luogo degno alla sua funzione. Almeno è questa l'intenzione delle ultime disposizioni.

COSA CAMBIA

Il Comune ha dato seguito, con determinazione pubblicata il 16 novembre 2021, alle modifiche del regolamento dei servizi mortuari e di gestione del cimitero, approvate dal commissario straordinario Raffaele Bonanno nei suoi ultimi giorni alla guida dell'ente. Modifiche volte al superamento delle molteplici criticità emerse dalle attività ricognitive, disposte dallo stesso commissario in conseguenza all'inchiesta giudiziaria denominata Omnia 2. Sotto la lente del commissario Bonanno sono venute alla luce modalità non sempre conformi ai più elementari principi di diritto amministrativo e di buon andamento della pubblica amministrazione tali da giustificare con propria delibera, adottata con i poteri del Consiglio comunale, modifiche al regolamento.

Nella sostanza sono stati introdotti nuovi articoli che consentiranno la regolarizzazione degli usi irregolari o difformi di concessioni per il diritto d'uso di sepolture private e suolo cimiteriale, riscontrate o riscontrabili all'interno del cimitero setino. Una sorta di sanatoria, per la quale è indispensabile la collaborazione dei cittadini che dovranno presentare apposita domanda di regolarizzazione e pagare il dovuto, pena il rientro in possesso dei monumenti funerari da parte dell'Amministrazione.

L'AVVISO PUBBLICO

Il Comune, con determinazione del responsabile del competente ufficio apparsa all'albo pretorio l'altro ieri, ha quindi approvato l'avviso pubblico che informa la cittadinanza delle nuove disposizioni finalizzate alla regolarizzazione delle posizioni anomale, attraverso il rilascio di un nuovo titolo concessorio cui deve seguire il versamento del corrispettivo dovuto secondo i canoni vigenti, oltre al versamento di un'oblazione da calcolarsi con decorrenza dalla prima sepoltura irregolare. Si tratta, in quest'ultimo caso, di cifre molto contenute che vanno da sette euro all'anno per un singolo loculo a cinque euro all'anno per una singola celletta ossario. In caso di mancata regolarizzazione, oltre al rientro in possesso da parte del Comune, è preclusa la possibilità di tumulare nello stesso monumento funerario nuove salme, resti mortali, cassette ossario e urne cinerarie.

I DUBBI DEL SINDACO

La soluzione del commissario, tuttavia, non sembra convincere il nuovo sindaco Lidano Lucidi che ha trattenuto nelle sue mani la delega al cimitero, considerando lo scandalo emerso con l'inchiesta Omnia 2 l'emergenza prioritaria da risolvere per la comunità setina. L'avviso pubblico di cui alla recente determinazione ha commentato il primo cittadino è un atto dovuto, conseguente al nuovo regolamento vigente approvato dal commissario. Sto approfondendo da un punto di vista tecnico la questione, soprattutto in termini di sostenibilità dell'operazione e della tempistica prevista per la regolarizzazione delle sepolture. In questo momento non mi voglio sbilanciare, fin quando non avrò ben chiare le conseguenze delle nuove disposizioni. Ma posso dire con certezza che il caso cimitero sarà affrontato nella competente commissione consiliare (che sta per insediarsi, insieme alle altre), prima ancora che in Consiglio comunale. Dunque, il sindaco non esclude la possibilità di un'ulteriore modifica al regolamento. Come ho già dichiarato nel corso dell'assise di insediamento ha aggiunto Lucidi - la soluzione definitiva per il cimitero sarà trovata dalla maggioranza e dall'opposizione insieme. Perché il cimitero è un bene comune e serve il metodo della condivisione e della partecipazione.

Rita Cammarone

