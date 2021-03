31 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







TRIBUNALE

Raggiunto l'accordo per salvaguardare i posti di lavoro degli operatori della sicurezza in tribunale e procura. E' stato sottoscritto ieri il verbale di accordo che «prevede e regolamenta il cambio di appalto dei servizi di vigilanza armata presso le sedi istituzionali della procura della Repubblica e del Tribunale di Latina».

L'accordo è stato raggiunto tra le organizzazioni sindacali di categoria Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs UIL e la società Urban Security Investigation Srl subentrata al servizio aggiudicato dalla Procura di Latina.

Una trattativa non certo semplice, iniziata lunedì presso l'Ispettorato Territoriale di Latina, e concluso con un primo rinvio al giorno successivo per la mancanza di un punto di equilibrio. «Viste le criticità che avrebbero determinato la perdita dei 10 posti di lavoro impiegati da anni in quell'appalto - spiegano i sindacati - abbiamo avuto un confronto con il Prefetto Maurizio Falco informandolo delle criticità occupazionali che si stavano concretizzando con il mancato accordo».

E' stato organizzato anche un presidio permanente davanti alla Prefettura di Latina per tenere alta l'attenzione sul problema. «L'esito positivo - spiegano i rappresentanti sindacali - dopo ampia discussione è arrivato nel pomeriggio di martedì con il raggiungimento dell'accordo che risponde e salvaguarda tutti i lavoratori della Procura e Tribunale di Latina, un accordo che recita il mantenimento di tutte le condizioni economiche e normative, ivi compreso gli accordi territoriali del settore, come previsto dalla procedura di cambio appalto, le Guardie Particolari Giurate continueranno a vigilare e tutelare gli accessi in Procura ed in Tribunale come vigilano da anni, con professionalità e competenza, e soprattutto manterranno lo stesso salario. La giusta mediazione è stata rappresentata dalla responsabile Area Vertenze dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Giulia Caprì».

