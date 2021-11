Martedì 16 Novembre 2021, 05:04

IL CASO

La provincia di Latina ancora fanalino di coda in tema di qualità della vita e tra i peggiori risultati quelli relativi al sottoinsieme Sistema salute. La classifica finale redatta da Italia Oggi, sulla base dei dati del 2020, colloca il territorio pontino all'82° posto su 107 province, ma in tema di sanità la classifica si sposta ancora più in basso, al 91° posto. Appena due gradini più in alto della precedente statistica svolta dall'università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

Dal 93° al 91° posto, progresso è insignificante, ha commentato Franco Brugnola, ex funzionario del Ministero della Salute ed ex responsabile della programmazione sanitaria della Regione Lazio, nonché ex segretario generale di enti ospedalieri.

Brugnola, che da anni risiede a Sabaudia dove è attualmente impegnato nella battaglia per il corretto funzionamento dell'assistenza sanitaria territoriale, ha voluto sottolineare alcuni aspetti in merito al 91° posto del Sistema salute pontino, evidenziando che la stessa provincia risulta: 104° in posti letto dei reparti specialistici; 29° per apparecchiature diagnostiche; 97° per posti letto ostetricia e ginecologia; 94° per posti letto cardiologia; 102° per posti letto terapia Intensiva; 102° per osti letto oncologia; 62° in acceleratori lineari per 100 mila abitanti; 62° per gamma camere per 100mila abitanti; 22° per apparecchiature per imaging a risonanza magnetica nucleare per 100 mila abitanti; 14° per tomografi assiali computerizzati per 100 mila abitanti 14°.

Secondo il dottor Brugnola, permane la grave carenza di posti letto che è inferiore al 3x1000 penalizzando gravemente anche singoli reparti come la Terapia Intensiva, l'Oncologia, le Chirurgie.

Questo problema ha spiegato - è dovuto alla programmazione della rete ospedaliera 2017-2018 che ha assegnato un numero di posti letto insufficiente (pari oggi al 2,67x1000), comportando una diseguaglianza tra l'assistenza ai cittadini della provincia di Latina e quelli della Capitale dove il rapporto è invece superiore al citato 3x1000. Questo in una provincia in cui benché sia alto il numero dei morti per tumore (87° posto in classifica), il numero dei posti letto previsti per l'oncologia è di soli 8 al Santa Maria Goretti. Brugnola, infine, ha evidenziato che con una disponibilità apparentemente buona di apparecchiature sanitarie ci sono tempi di attesa così lunghi per gli accertamenti diagnostici. La risposta a mio avviso ha aggiunto - deve essere ricercata in un sottodimensionamento del personale (medici, tecnici ed infermieri) dovuto in primo luogo alle note limitazioni delle assunzioni disposte per legge che non consentono un utilizzo h12 delle apparecchiature, ma anche alle modalità di attuazione di dette disposizioni da parte della Regione, per cui il rapporto attuale del personale della Asl Latina e gli abitanti è pari solamente al 6,37x1000 rispetto ad una media italiana del 10,7x1000. Appare chiaro ha concluso Brugnola - che chi rappresenta i cittadini a tutti i livelli non li ha difesi adeguatamente.

