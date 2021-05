21 Maggio 2021

SABAUDIA

Villaggio del Parco, confisca e nuove cause. La lottizzazione abusiva alle porte di Sabaudia, accertata nel 2006, torna in primo piano con la sentenza del 16 maggio scorso della Corte d'appello, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul caso dopo il rinvio da parte della Cassazione (gennaio 2019), confermando le condanne di chi aveva rinunciato alla prescrizione (i proprietari dell'area Carmine Ciccone e Carmen Lorenzi, della società Pretrarca Costruzioni) e la confisca del complesso residenziale, composto da 287 villini a schiera. Una batosta anche per gli acquirenti delle abitazioni, realizzati al posto di una struttura per anziani. Una storia complessa che ha interessato nel corso degli anni anche la Corte Costituzionale e la Giustizia Europea.

LA PROTESTA

E ora, mentre l'amministrazione comunale di Sabaudia, alla luce del pronunciamento bis della Corte d'appello - di cui ancora non si conoscono le motivazioni - è pronta ad acquisire al patrimonio dell'ente terreni e immobili, insorgono gli acquirenti, vittime di un investimento che si è rivelato un vero e proprio flop. Mutui accesi per nulla, risparmi in fumo, molto più di un sogno infranto. In sette hanno scritto al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali chiedendo una soluzione al dramma patito e al contempo denunciando le tante assurdità.

Hanno lamentato che nonostante la Cassazione abbia ben circoscritto le responsabilità in capo al Comune di Sabaudia, per aver aggirato l'ostacolo della destinazione di zona a servizi consentendo un intervento edificatorio strettamente residenziale sarà lo stesso ente a gestire le loro case. Se ci sono ancora degli avvoltoi che girano conclude la lettera -, senza un minimo di coscienza, pronti a speculare ancora su questa triste e vergognosa storia, noi non gli concederemo vita facile per portare a compimento il loro progetto e siamo pronti a controllare e vigilare con tutti i mezzi le azioni di questi occulti colletti bianchi. Un'accusa forte, preceduta da critiche pesanti contro l'attuale sindaco Giada Gervasi e il suo predecessore.

LA REPLICA

La sindaca Gervasi fa sapere che la lettera sarà valutata nelle sedi opportune, mentre la vicenda ha subito ulteriori sviluppi, consistenti nell'introduzione di due nuovi giudizi dinanzi al Tribunale Civile di Latina, da parte da 55 parti interessate tra promittenti acquirenti e proprietari dei villini di Bella Farnia contro il Comune di Sabaudia e la Regione Lazio. In particolare precisa il sindaco -, gli acquirenti e i promissari acquirenti hanno richiesto la condanna dei due enti al risarcimento dei danni subiti, per una somma complessiva di circa di 1,9 milioni di euro per aver acquistato o promesso di acquistare facendo affidamento sulla legittimità dei provvedimenti di natura edilizia e urbanistica all'epoca adottati dai pubblici uffici. La prima cittadina di Sabaudia spiega che l'attuale amministrazione comunale si trova oggi ad aver ereditato una situazione complessa e delicata per la molteplicità dei soggetti coinvolti, promittenti acquirenti e proprietari dei singoli immobili, le cui radici risalgono a fatti verificatisi ormai quasi vent'anni fa.

Nonostante la complessità della vicenda, l'Amministrazione comunale provvederà a tutelare gli interessi della collettività, contestando in sede giudiziale le avverse richieste di risarcimento dei danni, e nel rispetto delle competenze istituzionali si assumeranno le iniziative di legge al fine di salvaguardare gli interessi pubblici, conclude Gervasi anticipando che il Comune di Sabaudia provvederà all'attuazione della confisca dei terreni e degli immobili del Villaggio del Parco' di Bella Farnia, acquisendoli al patrimonio comunale, secondo le disposizioni legislative e le stesse pronunce giurisprudenziali.

Rita Cammarone

