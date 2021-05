30 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







TURISMO

Il mare come valvola di sfogo, come evasione, come fuga dai cattivi pensieri, dalle preoccupazioni, dai giorni bui del lock down, dalla paura del contagio. C'è voglia di ripartire, di recuperare le emozioni perse, di riappropriarsi della normalità, di dimenticare il covid e ricominciare dopo essersi vaccinati. Sarà per questo che il ponte del 2 giugno ha offerto a molti l'opportunità di lasciare le città e rifugiarsi sulle spiagge.

Basta puntare il riflettore sul litorale pontino ed in particolare su Sabaudia, resa celebre dalle sue dune, dagli spot televisivi e dagli innumerevoli vip che vi si riversano ogni estate. Una città da tutto esaurito per questi giorni di festa. Già nella giornata di ieri molti hanno scelto di riversarsi in spiaggia. Certo non siamo ai numeri dei week end di luglio ed agosto ma, come esordio, è davvero di tutto rispetto. Famiglie al completo, coppie di fidanzati, persone anziane e tanti bambini tutti a caccia della prima tintarella e del primo bagno.

Il lungomare di Sabaudia già pieno di auto e la spiaggia già puntellata di ombrelloni. Le temperature e le condizioni del mare ieri invogliavano a rimanere a lungo a rosolarsi al sole. Buono anche il bilancio per stabilimenti e chioschi che avevano riaperto i battenti nelle scorse settimane. Presi d'assalto i ristoranti vista mare con prenotazioni effettuate già da diversi giorni.

«Il bilancio per questo ponte è decisamente buono racconta Simone Ponziani, direttore dell'hotel Oasi di Kufra Non siamo ancora al tutto esaurito ma abbiamo avuto moltissimi arrivi questo week end. Qualcuno è stato dissuaso dalle previsioni metereologiche per i prossimi giorni ma comunque attualmente abbiamo circa 250 ospiti. Si tratta di italiani provenienti perlopiù da Roma e Campania. E anche per l'estate le prenotazioni stanno andando bene. Il centralino è preso d'assalto, tantissima gente chiama per informazioni e abbiamo cercato di puntare sulle prenotazioni on line. Come lo scorso anno, anche quest'anno ci siamo organizzati per predisporre la struttura e la spiaggia nel pieno rispetto delle norma anti covid. Tra l'altro noi applichiamo per gli ombrelloni un distanziamento ancora maggiore di quello previsto dalle disposizioni».

«Come partenza è stata buona conferma Mario Gangi, presidente del Sindacato Italiano Balneari I ristoranti sulla spiaggia sono pieni e molti hanno optato per un week end al mare. Tutto ciò ci fa ben sperare per la stagione estiva».

«Per questo week end tutto pieno per aperitivi e pranzi in spiaggia aggiunge Marco Beoni Non tutti ancora osano il costume ma molti hanno scelto di trascorrere questo ponte sotto l'ombrellone». Si temeva che le notizie dell'istituzione di una zona rossa a Bella Farnia nelle settimane scorse potesse danneggiare l'afflusso di persone verso Sabaudia e invece così non è stato.

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA