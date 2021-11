Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

SABAUDIA

Si è svolto ieri mattina un sopralluogo congiunto da parte di Capitaneria di Porto e Carabinieri Forestali in via Selva Piana dove la settimana scorsa una cittadina aveva segnalato la presenza di una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. La capitaneria di porto, delegata dalla Procura di Latina, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Sono stati prelevati alcuni reperti utili alle indagini. In particolare sul posto sono state ritrovate grandi quantità di legna ed alcune travi che riportano delle scritte. Potrebbe trattarsi dei residui di una ristrutturazione o di materiale proveniente da qualche falegnameria. È stato disposto l'ordine di bonifica. Sono in corso accertamenti sulla proprietà del suolo e sull'autore del reato a carico dei quali saranno poste le spese di bonifica e smaltimento. Purtroppo nella zona non vi sono telecamere e l'assenza di illuminazione favorisce lo sversamento e l'abbandono da parte di ignoti. Non è la prima volta che in zone boschive, nei pressi del Parco, vengono abbandonati rifiuti ingombranti come più volte segnalato dall'associazione Liberi Netturbini Pontini che da anni si batte per la bonifica dell'area e che chiede l'intervento deciso di Comune di Sabaudia ed Ente Parco.

