SABAUDIA

Sequestrate a Sabaudia quattro tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando. Sette gli arresti. La maxi operazione è stata condotta ed eseguita nella giornata di ieri dalla Guardia di Finanza di Napoli, che dalla Campania hanno intercettato e seguito un tir a pieno carico diretto in provincia di Latina. Era notte fonda quando i finanzieri del gruppo di Nola hanno notato il mezzo pesante, con targa bulgara, segnalato come sospetto in base ad indicatori di analisi di rischio elaborati per l'esecuzione di controlli economico-criminali del territorio più mirati. Le fiamme gialle a quel punto hanno iniziato i controlli telematici: il tir proveniva da un porto greco ed aveva una dichiarazione di trasporto che agli occhi dei detective non risultava conforme: constatata l'anomalia nella dichiarazione di trasporto, è allora scattato l'inseguimento, sfociato nel controllo finale che ha permesso di scoprire l'enorme carico di contrabbando. Il mezzo era destinato a Sabaudia, dove nel capannone in cui si era fermato il carico, al momento dell'irruzione dei finanzieri c'erano sette persone. Tutte sono state arrestate. In manette sono finiti anche due pontini: si tratta di Fabio Bedin, 36enne incensurato nato a Latina ma residente a Sabaudia, e di Stefano Stefanelli, 53enne di Terracina già noto alle forze dell'ordine. Con loro c'erano Antonio Giuliano, 28enne napoletano anche lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, Lucio Cipolletta, 51enne napoletano incensurato, Nikolaos Yfantidis, greco di 45 anni, Ndiaye Vieux, senegalese di 31 anni e Mykhailo Zakordonskyi, un cittadino ucraino 32enne.

IL CARICO DI SIGARETTE

Quando i finanzieri hanno effettuato il blitz, riuscendo a cogliere in flagrante i sette contrabbandieri l'autista e la squadra di scaricatori il gruppo aveva già messo mano al carico e stava estraendo le sigarette dalla copertura usata per nasconderle. Sul tir c'erano oltre quattro tonnellate di bionde, marca Chesterfield e Mark1: erano state nascoste all'interno di blocchi in lamiera elettrosaldati. Meno di un mese fa, lo scorso 9 febbraio la Guardia di Finanza aveva portato a termine un'operazione simile anche nel napoletano: all'altezza del casello autostradale di Torre Annunziata nord, sulla A3, aveva bloccato un altro carico ed aveva arrestato l'autista di un furgone lanciato a forte velocità. Già in quell'occasione era stata chiara la conferma che la provincia di Napoli rappresenti un importante 'hub'' di transito dei tabacchi lavorati esteri verso altre città, oltre ad essere zona di consumo particolarmente radicato come riportato dalle agenzie sul caso. Solo nel 2020 il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato quasi 32 tonnellate di tabacchi, 38 mezzi sui quali essi venivano trasportati e bloccato 774 persone, 84 delle quali sono state arrestate.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA