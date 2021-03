24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Tutta colpa di una lettera invertita. È bastata la disattenzione di un operaio a scatenare sorrisi ma anche commenti pungenti. Nel rifacimento della segnaletica orizzontale, la ditta incaricata ha commesso un errore e, a Sabaudia, invece di STOP, ad un incrocio, è comparso SOPT. Quando basta a scatenare ilarità e commenti sui social. La foto della scritta sbagliata è diventata in poche ore virale e ha fatto il giro degli smartphone della città pontina. Il sindaco di Sabaudia ha ammesso l'accaduto pubblicando la foto della scritta errata sulla sua pagina Facebook e ha annunciato che la ditta si è scusata e che avrebbe provveduto nel pomeriggio alla correzione. «Sotp tornerà Stop. Un piccolo errore che magari ha fatto sorridere» ha commentato il primo cittadino. Dopo la correzione a colpi di vernice però il sindaco ha affidato ai social un altro post. «Ancora una volta non ci si lascia sfuggire l'occasione per fare sciacallaggio e strumentalizzazione politica ha scritto - Ancora una volta non si perde tempo nell'insultare chi, nello svolgimento del proprio lavoro, ha commesso un errore. Per gli insulti che gli sono stati rivolti, esprimo la mia solidarietà all'operaio e alla ditta, autori dell'errore che ha fatto sorridere in molti, tutti quelli che comprendono che sbagliare è umano e che sposano appieno la citazione di Roosvelt: l'unico uomo che non commette mai errori, è l'uomo che non fa mai niente».

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA