Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

IL PIANO

Tornano gli open day junior dedicati ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni, ma vengono aperti anche ai docenti. Con lo slogan Per una scuola sicura a poche settimane dalla riapertura del nuovo anno scolastico la Regione e la Asl di Latina hanno organizzato per questo fine settimana il nuovo appuntamento consentire a chi non è ancora vaccinato di ricevere le dosi del vaccino contro il covid 19.

«L'estensione della Campagna vaccinale a speciali categorie come quelle dei giovani e dei docenti, in vista dell'imminente ripresa dell'anno scolastico a settembre - spiega l'Asl di Latina - ha l'intento di diminuire il rischio di contagio e creare ambienti sicuri, come quello scolastico, dove la concentrazione di persone per molte ore al giorno favorisce la diffusione del virus».

L'obiettivo è quello di immunizzare il 60% dei ragazzi tra i 12 e

i 18 anni entro l'inizio dell'anno scolastico. «L'Open day del 21 e 22 agosto ha il fine di creare corsie preferenziali per i giovani che sono invitati a vaccinarsi senza prenotazione presso le sedi vaccinali di molti comuni della provincia pontina».

A questo open day ad accesso diretto «sono invitati anche i docenti non ancora vaccinati, per assicurare una soglia minima da raggiungere per evitare una circolazione eccessiva del virus a scuola».

Per aderire all'Open day del 21 e 22 agosto ad accesso diretto basterà recarsi presso uno dei sei hub sparsi sul territorio provinciale, senza doversi preventivamente prenotare come accade abitualmente negli altri giorni di normale somministrazione. Ma, attenzione, le dosi disponibili nei due giorni sono solamente 1410 secondo i numeri di seguito riportati.

Gli hub indicati dalla Asl sono quello della Abbvie di Aprilia, lungo la Pontina (sarà aperto dalle 8 alle 20 e verranno somministrate 250 dosi) ; a Latina si potrà andare all'hub presso l'ex Rossi Sud all'inizio della Monti Lepini (dalle 8 alle 20, 500 le dosi disponibili); a Priverno, in Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute (dalle 14 alle 20, 100 le dosi disponibili); a Terracina, presso Ospedale Fiorini (dalle 14 alle 20, 130 le dosi disponibili); a Fondi presso Ospedale San Giovanni di Dio (dalle 8 alle 14, 130 dosi previste); a Formia presso il Centro Commerciale Itaca (dalle 8 alle 20, 300 le dosi disponibili).

Aderendo all'open day studenti e professori potranno avere la seconda dose di vaccino in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. La Asl ricorda che gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori.

