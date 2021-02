© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMIASi era impossessato di circa 180mila euro dei contribuenti che venivano da lui, che gestiva una delegazione Aci, per pagare regolarmente le tasse automobilistiche. Per questo motivo, nel giugno 2016 era stato denunciato dai carabinieri della stazione di Formia alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di peculato. E ora condannato dalla Corte dei Conti a risarcire la Regione Lazio di circa 137mila euro.Sotto inchiesta è finito Lodovico Zerri, 60 anni, che era a capo della delegazione Aci formiana. Secondo le indagini condotto dai militari dell'Arma e dalla Guardia di Finanza, che hanno ricostruito l'intera vicenda, l'uomo si era impossessato della cifra di 179.493 euro, derivante dalle tasse versate dagli automobilisti il bollo nello specifico che si servivano del suo sportello. Solo che quelle somme anziché essere girate nelle casse della Pisana finivano nelle sue tasche. Nei confronti di Zerri, il Tribunale di Cassino aveva anche emesso anche un'ordinanza di divieto di dimora a Formia e al tempo stesso gli sono stati sequestrati beni e somme di denaro pari a 100mila euro, verosimilmente derivati dall'attività illecita condotta.Il 60enne è stato ora condannato a risarcire alla Regione Lazio circa 137mila euro. La difesa, affidata all'avvocato Vincenzo Macari, a suo tempo, alla notizia relativa dai provvedimento emessi dal gip del Tribunale di Cassino, aveva dichiarato che «nessun ignaro contribuente sarebbe stato gabbato dall'ex delegato Aci di Formia. Del resto, se così fosse, se omissione vi fosse stata nel versamento degli oneri inerenti il singolo bollo, posto che quanto in contestazione data estate 2014, certamente, già da tempo si sarebbe abbattuta la scure di Equitalia sul malcapitato di turno». La linea difensiva ha sempre asserito che Zerri «ha avuto soltanto un disguido con il sistema bancario che ne ha causato il mancato pagamento di quattro reversali, meglio ancora due omesse reversali seguite da altri due pagamenti ed ulteriori due omesse reversali. Del complessivo importo, come dà atto la Regione Lazio con nota del 27 Gennaio 2015 prot.n. G00519, parte è già rientrata, mentre, per la restante parte, con nota pervenuta alla Regione Lazio il 31 Dicembre 2014 è stato tempestivamente proposto dal Sig. Zerri un regolare piano di rientro». E ancora: «Accurate indagini da parte della Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che non un centesimo di euro è stato indebitamente appreso o in ogni modo dolosamente sottratto alla Regione Lazio, quale destinataria delle tasse automobilistiche, dall'ex delegato Aci, il quale, nell'ultimo quindicennio ha ricevuto dagli automobilisti e riversato, con certosina puntualità, nelle casse dell'erario molte decine di milioni di euro». Ma per la Corte dei Conti, a quanto pare, quei soldi sono stati trattenuti indebitamente e quindi ha condannato il delegato Aci al rimborso di 137mila euro alla Regione Lazio.Giuseppe Mallozzi© RIPRODUZIONE RISERVATA