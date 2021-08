Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

SABAUDIA

Sono stati ritrovati 7 dei pannelli della mostra Come eravamo che erano stati sottratti nei giorni scorsi da ignoti nel centro storico di Sabaudia. A darne l'annuncio è stato il sindaco Giada Gervasi sul suo profilo social istituzionale. Le indagini di polizia giudiziaria prontamente attivate dalla Polizia Locale hanno permesso il ritrovamento, al momento, di 7 pannelli scrive il primo cittadino - Sono in corso ulteriori verifiche di polizia giudiziaria, sulle quali vige il massimo riserbo, per rintracciare le altre immagini e fare chiarezza sulla vicenda. I pannelli che riportano foto di archivio relative alla storia della città pontina, erano state posizionate dal Comune, nel 2014, in occasione degli 80 anni della città, sulle colonne pubbliche e private del centro urbano. Nei giorni scorsi alcuni hanno notato però che una parte della mostra mancava. Sottratta probabilmente nottetempo. Il sindaco ha quindi attivato un'indagine di polizia giudiziaria e una verifica amministrativa al fine di fare chiarezza. Ora si è giunti ad una svolta. Informazioni più dettagliate verranno fornite prossimamente, assicura il sindaco, non appena si saranno concluse le indagini e, forse, i responsabili avranno un nome ed un volto. Anche perché si sta cercando di recuperare anche il resto dei pannelli mancanti. Intanto pare vicina ad una svolta anche la vicenda delle fioriere distrutte da ignoti vandali nel parco Medaglie d'Oro, ai piedi della torre comunale, nelle settimane scorse. Un atto gravissimo che aveva fatto indignare molti anche perché i vasi di cemento erano stati scagliati nei pressi del monumento ai caduti. Attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere cittadine è stato possibile risalire ai volti dei responsabili. I filmati sono stati consegnati dal Comune alla stazione dei carabinieri. Potrebbe essere questione di giorni o di ore poi i vandali potrebbero essere identificati.

E.Pie.

