Martedì 11 Gennaio 2022, 05:02

Come ogni anno il rientro in classe è segnato dai termosifoni che non si accendono e molte aule rimaste al freddo. Problemi si sono registrati al Classico, all'artistico e al Majorana. La Provincia è intervenuta per ripristinare il funzionamento: Al Majorana qualcuno aveva staccato l'interruttore di sicurezza esterno quindi quando la ditta è intervenuta è bastato ricollegare la presa e i riscaldamenti sono ripartiti. Al liceo Artistico si è registrato un problema al contatore ed è stata subito allertata la Italgas per risolverlo. In merito al liceo Classico Alighieri non ci sono arrivate segnalazioni, ma immagino che la scuola abbia contattato direttamente la ditta che probabilmente ha già risolto perché altrimenti ne saremmo stati informati, spiega il dirigente della Provincia Francesco Carissimo. In merito agli istituti comprensivi di Latina disagi si sono riscontrati alla secondaria di primo grado della Giuliano, ma il problema è stato risolto dal Comune già in mattinata, per tutti gli altri non sono stati segnalati disservizi. A Terracina l'impianto di riscaldamento non è entrato in funzione alla Giovanni Paolo II, ma la ditta è immediatamente intervenuta e già in mattinata è stato ripristinato.