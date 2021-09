Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

Mentre tutti gli studenti sono stati felici ieri di poter rientrare in classe, alcuni del Pacifici De Magistris di Sezze, non potranno farlo. E questo perché ci sono alcuni ritardi sui lavori dell'edificio scolastico. La storica sede di viale dei Cappuccini è da tempo oggetto di una serie di interventi di ristrutturazione e c'è al momento una carenza di aule che non consente a tutti i ragazzi di fare scuola in presenza. Per loro la scuola inizierà (di nuovo) in Dad. Gli studenti andranno a scuola a settimane alterne ma ancora oggi non si ha una data certa della fine dei lavori.

APRILIA

Ieri mattina l'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Aprilia Gianluca Fanucci ha visitato diversi plessi della Città per portare i saluti dell'Amministrazione. La visita ha riguardato la scuola Gianni Orzini, che da quest'anno ha una nuova dirigente, la Matteotti, dove l'Assessore ha assistito al concerto organizzato dai docenti dell'indirizzo musicale per dare il benvenuto ai nuovi studenti e la scuola Marconi, dove fervono i preparativi per accogliere le bambine e i bambini di prima elementare, che inizieranno domani. «La scuola finalmente riparte ha commentato l'Assessore era giusto augurare di persona un buon inizio ad alunni, insegnanti e personale scolastico. Questi ultimi anni sono stati impegnativi per tutti: la scuola è stata chiamata ad uno sforzo notevole, per contrastare la pandemia e al contempo garantire a tutti il diritto all'istruzione. La ripresa delle regolari attività in presenza è quindi una buona notizia che rende questo inizio particolarmente speciale. Nel periodo estivo, gli uffici del Comune hanno lavorato in stretto contatto con le scuole, per garantire la manutenzione ordinaria degli edifici e portare a termine alcuni interventi in previsione dell'avvio del nuovo anno». Con fondi del Ministero dell'Interno, sono stati riqualificati bagni, palestra e spazi esterni della scuola Niccolò Copernico di Casalazzara; sono stati ristrutturati bagni e archivi della scuola Guglielmo Marconi; in settimana si avvieranno i lavori di rifacimento della copertura della scuola Menotti Garibaldi. Con fondi della Regione Lazio, invece, il Comune sta completando il rifacimento della biblioteca, dei bagni disabili e dell'impianto antincendio nella scuola Menotti Garibaldi. Nella scuola Luigi Pirandello sono state sostituite le finestre e installate le lampade a Led, mentre alla Gianni Orzini stanno per concludersi i lavori alla nuova palestra. Riprenderanno invece nelle prossime settimane i lavori nella scuola Arturo Toscanini per l'impianto di allarme e la sistemazione di alcuni lucernai.

SABAUDIA

È stato inaugurato nella mattinata di ieri il nuovo anno scolastico presso i due istituti di Sabaudia Cencelli e Giulio Cesare. Ad accogliere bambini e ragazzi, i docenti e il personale scolastico e anche il sindaco Giada Gervasi che non ha voluto far mancare il suo personale sostegno e quello di tutta l'Amministrazione comunale. Sono felice ed emozionata per la ripartenza della scuola, perché credo veramente che questa sia per noi tutti il nuovo e vero inizio. Con grande fatica stiamo cercando di lasciarci alle spalle la pandemia e tutte le sue ripercussioni sulla vita scolastica, grazie al grande lavoro messo in campo in questo ultimo anno e mezzo. È stato un gioco di squadra tra Scuola, Famiglie e Comune nel quale ognuno ha fatto la sua parte per poter assicurare ai bambini e ragazzi di Sabaudia un ritorno quanto più vicino alla normalità. Per il nuovo anno scolastico l'Amministrazione comunale ha voluto omaggiare le scuole con la bandiera italiana ed europea: nell'ingresso di tutti i plessi scolastici del territorio sono stati installati i portabandiera, allestiti con i due vessilli.

