«Gli avversari vanno tutti rispettati e mai temuti, consapevole di quello che possono esprimere loro, e di quello che posso esprimere io. Su questa riproposizione di una figura come Vincenzo Zaccheo, che ha rappresentato una fase della politica, un modo di amministrare che risale a 20 anni fa, dico che la città a un certo punto ha deciso di dire basta con quel modo di amministrare».

Damiano Coletta, sindaco in carica uscente di Latina per la prima volta dal 2007 (l'ultima volta fu proprio di Vincenzo Zaccheo a riproporsi da uscente, poi, nel 2011 e 2016 si veniva da gestioni commissariali) come commenta la scelta fatta dal centrodestra per le amministrative del 3 e 4 ottobre?

«Non voglio entrare nelle dinamiche che riguardano altri - osserva Coletta - Ma, alla fine, sono dinamiche che riguardano un'intera città. E se uno è stato scelto con un percorso durato quasi un anno a colpi di condizionamenti, mi domando quale possa essere l'autonomia di azione. È cambiato il paradigma - secondo Coletta - quando parliamo di bene comune, o di un modo di fare politica al servizio della politica stessa, esprimiamo due punti di vista opposti».

Cinque anni fa, lei fu un outsider, non faceva parte del panorama politico; oggi affronta una campagna elettorale da sindaco in carica. Come cambiano le situazioni?

«Intanto auguro una campagna elettorale leale e rispettosa, che ci si confronti sui temi, una competizione anche all'insegna della sportività. La volta precedente abbiamo visto come sia stata inquinata da certe situazioni, da un atteggiamento un po' aggressivo e, stando alle intercettazioni, anche da tentativi di inquinamento. Nella mia esperienza precedente ero un outsider: in quel momento si percepiva che la città era stufa, anzi, prima rassegnata, e poi ha deciso di rialzare la testa. Ora il contesto è diverso, il cambiamento prodotto, rispetto al decoro della città e alla gestione della pubblica amministrazione, ha messo Latina sulla strada della legalità, della sostenibilità».

C'è spazio per nuovi outsider in questa competizione?

«Il mio essere outsider fu proporre qualcosa di nuovo; un outsider oggi non so cosa potrebbe proporre di originale, da essere così attrattivo. Nicoletta Zuliani? Le sue ambizioni sono legittime, ma per me ha perso l'occasione di essere parte di un cambiamento che procurerà un futuro di sviluppo».

Due liste, a supporto della candidatura, sono già certe: Lbc e quella del sindaco giusto?

«Sì, anche se io preferisco chiamarla lista civica. Siamo ormai in fase di chiusura. Il 70-80% degli eletti uscenti si ricandiderà, altri hanno scelto di no per motivi professionali o personali. Per il 22-23 agosto, una decina di giorni insomma, pensiamo di renderle pubbliche».

Qual è l'impegno maggiore per l'immediato futuro?

«Ho messo e metto a disposizione questi cinque anni di esperienza. La cultura della politica, che oggi può ragionare in termini e di bene comune per la città, con una nuova classe dirigente di 40enni che non era mai stata presa in considerazione. E mi rivolgo anche ai moderati, per mettere insieme quelle forze della città per usare al meglio le risorse che arriveranno. La mia apertura è quella di un sindaco che si sente sempre più sindaco: superare gli steccati ideologici in funzione del bene della città».

E il cambiamento più importante prodotto?

«Credo che sia il fatto che prima questo palazzo sembrava inattaccabile e inavvicinabile, come se fosse cosa di altri. Oggi io credo che la percezione della gente sia di un palazzo trasparente e raggiungibile, è facile parlare con il sindaco, è stato ricostruito il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Oggi io sto dall'altra parte. Ma il rapporto è cambiato».

