Parchi pubblici ancora col disco rosso, a Fondi. Nonostante l'ultimo Dpcm, tuttora in vigore, consenta l'accesso a giardinetti e aree gioco destinate ai più piccoli, a differenza dei Comuni limitrofi nella città della Piana ci sono cancelli che continuano a restare serrati. E che continueranno a rimanervi fino a data da destinarsi. Uno stato di cose che ha appena fatto montare la polemica politica.

«I nostri bambini hanno diritto a vivere la loro infanzia», attaccano i vertici Fondi Vera, movimento che nell'assise locale esprime il consigliere Francesco Ciccone. «Con sconcerto, a seguito di numerose segnalazioni ricevute, abbiamo riscontrato che ad oggi non possono divertirsi nei parchi gioco, tutti chiusi ed inaccessibili, alcuni addirittura in stato di abbandono completo, con erba alta e incolta. Senza dubbio i bambini sono coloro che stanno subendo in maggior misura le conseguenze della pandemia. Il gioco e la socialità sono fondamentali per la loro crescita. Per questo motivo è essenziale che gli stessi ritrovino un minimo di normalità' nel giocare all'aria aperta anche con gli altri bambini. Chiediamo, quindi, che l'amministrazione comunale provveda alla riapertura dei parchi e delle aree gioco, predisponendo le misure necessarie per accedervi e giocare in tutta sicurezza» sottolineano il presidente della civica di opposizione, Francescopaolo De Arcangelis, e la portavoce, Valentina Tuccinardi.

Dall'amministrazione però rispediscono le stoccate al mittente, liquidandole come semplice propaganda politica. La chiusura continuata dei parchi? Una questione precauzionale, sostengono. Innanzitutto, non tutti i parchi sono chiusi, dichiara l'assessore delegato al Verde pubblico, Stefania Stravato. «Ma riteniamo, per sicurezza, di essere prudenti. Ad ogni modo stiamo valutando con l'assessorato come muoverci. Adottare misure di contenimento non è mai abbastanza in questa fase dell'emergenza sanitaria». A fare eco alle parole di Stravato, il vicesindaco Vincenzo Carnevale: «Sono polemiche strumentali. Dove c'è una garanzia di sorveglianza, come nel parco affacciato su via degli Osci, è possibile accedere. Aspetteremo la formalizzazione del nuovo Dpcm e ci regoleremo di conseguenza, in base alle disposizioni contenute».

