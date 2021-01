© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOLa spiaggia di Sabaudia ridotta ad una stola di sabbia ai piedi della duna quaternaria, per effetto dell'erosione marina e a causa delle ripetute ondate di maltempo che hanno spinto l'amministrazione comunale a richiedere lo stato di calamità naturale. Ora non c'è più tempo da perdere per salvare l'ambiente costiero e l'economia ad esso collegata.Quali gli interventi possibili, con quali sinergie e quali fondi? Se ne parlerà oggi nel corso di una conferenza pubblica indetta dal sindaco Giada Gervasi, che sarà trasmessa in streaming sul sito del Comune per permettere alla cittadinanza di partecipare. L'appuntamento è alle 10. All'iniziativa prenderanno parte Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, l'assessore regionale all'Ambiente e alle Risorse naturali Enrica Onorati e Sergio Celestino della segreteria dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici rappresentato da Mauro Alessandri. Parteciperanno inoltre l'Enea, l'Ente Parco nazionale del Circeo e il Sindacato italiano balneari. All'ordine del giorno l'aggravamento del fenomeno erosione sul territorio provinciale, gli interventi in corso di realizzazione, le proposte operative e sinergie già attivate tra le diverse istituzioni locali e regionali. Particolare attenzione sarà destinata alle progettualità relative ai possibili sistemi di contrasto dell'erosione e contenimento della duna e alle opportunità di accesso ai fondi europei o di altre fonti. Il Comune di Sabaudia è interessato al progetto di ripascimento di un milione e 100mila euro di cui è capofila il Comune di Latina. L'intervento programmato è frutto di un protocollo d'intesa siglato due anni fa.Quale lo stato dell'arte? «Una volta completata la fase di caratterizzazione della sabbia prelevata dal canale di Rio Martino spiega Dario Bellini, assessore all'Ambiente del Comune di Latina si passerà, in caso di compatibilità accertata, ad una prima fase operativa per un importo di 500mila euro che vedrà rispalmata la sabbia prelevata nelle spiagge limitrofe alla foce. Per quanto riguarda il restante importo aggiunge ho chiesto al sindaco di Sabaudia un incontro sull'ordine dei lavori per interventi alla Bufalara, per quanto riguarda Sabaudia, e al Mascarello, per quanto riguarda Latina. Il progetto, appena abbozzato, ha bisogno di un approfondimento per andare avanti». Sullo stato dell'arte del progetto Latina-Sabaudia e sull'utilizzo dei fondi stanziati per i Comuni di Terracina e Fondi, ha chiesto lumi l'11 gennaio scorso anche il capogruppo regionale della Lega Angelo Orlando Tripodi annunciando che lunedì 18 gennaio è prevista un'audizione sull'argomento nella competente commissione regionale presieduta da Sergio Pirozzi. Il Comune di Latina intanto, in questi giorni, ha pubblicato la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per interventi urgenti di ripascimento ricostruttivo delle spiagge della Marina, danneggiate a seguito di eventi calamitosi verificatesi con la mareggiata 2018. «Inoltre anticipa l'assessore Bellini a breve sarà pubblicato un avviso per la progettazione di un intervento di tutela della costa per un importo già finanziato di 5 milioni di euro».Rita Cammarone