8 Aprile 2021

AL LIDO

Quasi 200mila metri cubi di sabbia per ricostruire 30 metri di larghezza di spiaggia su un fronte di quasi 2 chilometri. Il Comune di Latina ha pubblicato la procedura negoziata per l'affidamento della progettazione, nonché di coordinamento della sicurezza e direzione lavori, per il Completamento delle opere di protezione della costa, da Foce Verde a Capoportiere. La determina è stata pubblicata ieri, per un importo a base di gara di 196.717 euro (più oneri e Iva). Il progetto è quello da 5,5 milioni di euro, nell'ambito del programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali della Regione Lazio, che ha messo a disposizione un totale di 15,8 milioni di euro. Dei 5,5 milioni di euro, il Comune di Latina ha già introitato 550mila euro, che ora in parte destina alla progettazione di lavori il cui costo è stimato in 3,9 milioni di euro.

Secondo il capitolato speciale di appalto, «il progetto prevede un intervento di ripascimento morbido del tratto di litorale tra Foce Verde e Capoportiere, per un totale di 197mila metri cubi, con cui far avanzare mediamente la linea di riva di circa 30 metri, con lo scopo di ricostruire l'arenile con lo sviluppo originario relativo alla fine degli anni '90. L'intervento consiste nel creare sia l'arenile nel tratto a valle dell'ultimo pennello che nella ristrutturazione degli ultimi tre pennelli, mediante nuova profilazione della scogliera, in parte emersa, in parte sommersa». La lunghezza di litorale sarà di 1.800 metri, e qui «verrà riversato materiale sabbioso da ripascimento».

I LAVORI AL FOGLIANO

Intanto, l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, ha annunciato l'avvio dei lavori del ripascimento da 191mila euro davanti all'Hotel Fogliano prima e allo stabilimento della Polizia di Stato poi: «Dal 12 aprile partono i lavori: dureranno fino al 26 Aprile ed interessano il lido di Capoportiere per 400 metri e la spiaggia nei pressi dello stabilimento della Polizia di Stato per altri 750 metri (dal 19 aprile al 17 maggio, ndr). A questi due seguiranno altri 5 interventi richiesti da stabilimenti privati per lo stesso periodo. Abbiamo richiesto alla Regione di finanziarci un ulteriore intervento per altri 180.000 euro che potrà far proseguire l'opera per altre centinaia di metri». Un intervento che sembra sempre più urgente, anche a fronte di quanto postato sulla pagina Fb Sempre verde pro natura Latina dal geologo e ambientalista Luca Cardello, denunciando come ormai siano emerse le rocce arenarie un tempo sommerse, nella costa tra il secondo e terzo chiosco del tratto B di lungomare. Secondo Cardello, «è la prova che non abbiamo abbastanza sedimento e spazio per poter resistere all'erosione. Per questo, oltre ai piccoli e carissimi ripascimenti di sabbia, servono soluzioni di lungo termine. I pennelli rigidi intaccano le capacità difensive delle barriere naturali con effetti sulle aree protette: serve piuttosto aiutare il sistema ad essere mobile e dinamico per resistere alle mareggiate e permettere alla duna e al posidonieto di migrare verso l'interno, lavoro che va fatto su tutto il litorale da Torre Astura al Circeo».

