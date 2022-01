Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

È una battaglia giudiziaria senza fine quella che si sta combattendo sull'affidamento in concessione dello specchio d'acqua di Rio Martino per la realizzazione di un porto da 200 posti barca.

In campo per aggiudicarsi l'opera ci sono il Consorzio Porto di Latina - raggruppamento di operatori del quale fanno parte Nautica sud srl, Naval Cantieri, Rimm sas, Base Nautica e Cicar nautica il Consorzio Nautico facente capo a Gb Nautico di Borgo Grappa, l'associazione temporanea d'imprese Rizzardi Srl/Prisma 20.20 Srl Costruzioni Navali che da tempo stanno sfidando il Comune di Latina a colpi di ricorsi al Tar e contestando l'assegnazione al Consorzio Porto di Latina, aggiudicatario dell'area. Nella prossima udienza, quella del 12 gennaio, i giudici amministrativi saranno chiamati ad esaminare il ricorso presentato dal Consorzio Borgo Grappa che ha chiesto la sospensione dell'affidamento in concessione che sarebbe stata escludente e viziata da illegittimità. Attualmente sono quindi pendenti tre diversi ricorsi davanti al Tar del capoluogo pontino: quello del Consorzio Borgo Grappa, quello di Rizzardi che ha presentato motivi aggiunti e quello di Nautic Service srl.

All'origine dell'esclusione di Rizzardi un'offerta ritenuta non valutabile in quanto prevedeva 60 posti per natanti di lunghezza fino a 10 metri mentre il bando precisava che tali posti 200 in tutto erano per barche fino a 8 metri e di conseguenza anche il piano economico-finanziario era tarato su tale progetto con una conseguente errata previsione sulle entrate. Una valutazione contestata da Rizzardi che ha puntato sulla circostanza che il progetto presentato inizialmente dalla cordata vincente era per soli 50 posti barca poi modificato attraverso una negoziazione con il Comune che si è conclusa con la presentazione di un nuovo progetto questa volta per 200 posti. A novembre scorso lo stesso Tar si era pronunciato sul ricorso presentato dal Consorzio Nautico Borgo Grappa contro Comune di Latina e nei confronti del Consorzio Porto di Latina, Nautica Rio Martino srl e Rizzardi-Cometa srl chiedendo la sospensione dell'affidamento in concessione. Ora si torna in aula il 12 gennaio per un altro round mentre la realizzazione dell'opera è ferma.

Elena Ganelli

