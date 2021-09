Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Per l'affidamento in concessione demaniale del porto canale di Rio Martino serve un secondo tempo. Con determinazione a firma dell'architetto Giuseppe Bondì, dirigente del servizio Ambiente, il Comune di Latina prende atto che nessuno dei due operatori economici ritenuti idonei dalla commissione di gara soddisfi pienamente l'interesse pubblico sotto il profilo economico, gestionale di tutela dell'ambiente e valorizzazione del bene e preveda la predisposizione sulla sponda di competenza di 200 posti barca per imbarcazioni fuori tutto di massimo 8 metri.

I due operatori in questione sono la Nautica Rio Martino srl alla quale è stato attribuito un punteggio di 58,82 e Porto Latina (costituendo consorzio tra Nautica Sud di Mazzotta e figlio srl, Naval cantieri di Dottori Massimo; Rimm Sas di Pipiciello Francesco & C, Base Nautica srl; Cicar Nautica srl) che ha totalizzato 60,06 punti. In base alla determinazione di Bondì, pubblicata ieri all'albo pretorio del Comune, sarà lo stesso dirigente, in qualità di responsabile unico del procedimento, con il supporto della commissione, ad avviare una seconda fase negoziale delle proposte presentate da entrambi gli operatori. Si tratta di un'opportunità normativa ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (codice degli appalti), il cui articolo 171 al comma 7 recita: La stazione appaltante può condurre liberamente con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.

Dunque, approvati i verbali di gara della commissione la concessione demaniale per il poto canale al momento non è stata aggiudicata. Alla gara avevano partecipato anche altri due operatori economici. Si tratta della Nautica Service Est srl, esclusa dalla procedura, e la Ati composta da Rizzardi srl, Prisma 202, Costruzioni navali, la cui offerta è stata ritenuta non valutabile. Il rinvio alla fase negoziale, secondo gli amministratori comunali, porterà ad una soluzione definitiva in tempi brevi.

In pochi mesi ha affermato il sindaco Damiano Coletta - non appena avuta la possibilità, con la modifica della legge regionale, siamo riusciti finalmente intervenire sulla questione più spinosa e che si trascina da anni: l'onere della concessione, che prima non era di competenza comunale. I lavori della commissione sono terminati e ora ci sarà una fase conclusiva di tipo negoziale, per definire la società che avrà la concessione temporanea della gestione dei posti barca. Le chiacchiere invece le lasciamo a chi ne ha seminate per anni, senza arrivare a nessuna soluzione.

Per Rio Martino ha aggiunto l'assessore all'Ambiente Dario Bellini - oggi ci sono delle offerte formulate sulla base di requisiti equi e trasparenti. La situazione si sta sbloccando e soprattutto si fissa il concetto che il porto canale è un bene pubblico e in quanto tale va assegnato secondo le regole della concorrenza e del mercato libero. Latina ha tutte le carte in regola per crescere ancora e merita uno sviluppo economico che abbia tra le sue caratteristiche le pari opportunità.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA