21 Marzo 2021

L'ASSOCIAZIONE

Nata meno di un anno fa, l'associazione Filiera florovivaistica del Lazio a forte trazione pontina è stata ricevuta il 17 marzo scorso nella IX commissione Agricoltura e produzione alimentare del Senato. L'audizione ha fatto seguito a quella di altre associazioni della categoria, visto che è in discussione il disegno di legge, già approvato dalla Camera, per la regolamentazione del settore che finora è rimasto schiacciato da un vuoto normativo, escludendolo da interventi di sostegno. Una bolla esplosa con l'inizio della pandemia, spingendo 102 imprese, di cui 84 pontine (72 produttrici di piante e 12 dell'indotto), ad associarsi per far fronte attraverso un'unica voce alla drammatica situazione che nella prima primavera con il Coronavirus già segnava una perdita incalcolabile di fatturato. «Scopo primario è stato ed è spiega il vice presidente Luca Altieri - aprire un dialogo con le istituzioni per chiedere interventi concreti, adeguati e immediati volti al ristoro dei danni ingenti conseguente all'emergenza sanitaria. In meno di un anno siamo arrivati in Senato». L'associazione, guidata da Remo Di Meo, ha espresso soddisfazione per il disegno di legge in discussione al Senato che «consentirà, finalmente, di dare la giusta rilevanza al settore, ma anche di fare ordine e regolamentarne i vari aspetti, nonché porre le basi per la ripresa e il suo sviluppo». In particolare, il testo giunto in Senato ha suddiviso il settore in cinque macro comparti produttivi, allo scopo di disciplinare coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti florovivaistici. In commissione Agricoltura del Senato, la Filiera florovivaistica del Lazio, con la maggior parte dei soci a Latina, Pontinia, Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo, ha voluto offrire un proprio contributo per migliorare la norma in discussione. Particolare rilievo è stata data alla necessità di normare un metodo univoco per individuare le aziende appartenenti al settore elencate nell'articolo 1 e di programmare analisi statistiche e attendibili sul settore, sia riguardo ai volumi che ai valori delle produzioni e degli scambi. «Queste informazioni hanno spiegato gli imprenditori - sono di fondamentale importanza non solo per le istituzioni, in modo che possano tarare i propri interventi e individuare i possibili destinatari, ma per i florovivaisti stessi, che attualmente sono costretti a pianificare al buio le proprie produzioni non avendo idea di cosa e quanto si produce e si vende nel proprio distretto o, più in generale, in Italia. Suggeriamo pertanto che venga istituito presso il Mipaaf, subordinato all'Ufficio per la filiera del florovivaismo».

Rita Cammarone

