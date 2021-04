18 Aprile 2021

L'OPPORTUNITA'

L'altra mattina, in una diretta Fb, l'assessore regionale al Turismo, Valentina Corrado, ha illustrato nel dettaglio i contenuti del Bando regionale da 4,5 milioni di euro, Nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggi, insieme al Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo, Roberto Ottaviani. «Abbiamo cercato di chiarire i dubbi emersi nella presentazione dei progetti da parte delle Associazioni e Fondazioni che operano nel turismo in sinergia con gli Enti locali - ha spiegato l'assessore - Il rilancio del settore turistico, duramente colpito dalla pandemia degli ultimi mesi, è possibile se tutti insieme, ci proponiamo nuovi ambiziosi obiettivi e nuove idee di itinerari di viaggi. Il Lazio è una regione ricchissima di bellezze, di patrimonio, di natura che può essere promossa su più mercati e intercettando target diversi».

«La campagna vaccini in Regione Lazio corre spedita e la ripartenza in sicurezza è possibile, mettendo in rete i territori, lavorando in sinergia con associazioni, fondazioni, ed enti pubblici - ha ribadito la Corrado - In questo anno di emergenza Covid, la Regione ha messo a disposizione degli operatori, per attività ricettive, per le imprese turistiche oltre 20 milioni di euro di ristori. Adesso che si riparla di aperture, speriamo ormai imminenti, è importante restare vicini e far decollare il segmento, volano della nostra economia».