L'AUTORIZZAZIONE

La società Igeco, con sede a Latina, è stata definitivamente autorizzata dalla Regione Lazio all'utilizzo di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo consentito di 219.500 tonnellate all'anno. L'autorizzazione arriva con una determinazione della Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, pubblicata ieri sul Bur Lazio e fa seguito ad un'istruttoria avviata con l'istanza della società, legalmente rappresentata dall'imprenditore Giulio Toppetta, presentata il 26 novembre 2018. Appartiene alla stessa società l'impianto, non mobile, che si trova a Sonnino in località Colle Rotondo, per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, finito sotto sequestro a febbraio 2018. Ad apporre i sigilli erano stati i carabinieri del Nipaaf a seguito di un'inchiesta del sostituto procuratore Luigia Spinelli per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale contestato a conclusione di accertamenti per odori molesti ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute e per l'ambiente. La struttura risulta ancora sotto sequestro, nonostante i vari tentativi da parte della proprietà di effettuare interventi di adeguamento. L'impianto mobile autorizzato ieri è del tipo Om Trake Giove, una macchina semovente per la frantumazione di materiali inerti. I rifiuti da sottoporre a frantumazione, in base all'autorizzazione ricevuta, da scarti di ghiaia e pietrisco, materiali compositi a base di cemento, mattoni, mattonelle e ceramica, miscugli e scorie degli stessi. Non mancano le prescrizioni, che vanno dall'obbligo per il gestore dell'impianto di verifiche e analisi di controllo sui rifiuti in ingresso, di indicazioni delle misure di salvaguardia ambientale del suolo e delle falde acquifere, di richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale in casi specifici e di ricovero del macchinario nei periodi di inattività.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA