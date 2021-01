© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAContro l'abbandono dei rifiuti ingombranti, a Latina, un rimedio concreto c'è. Basta dotarsi di senso civico, consultare il calendario degli appuntamenti del sabato con l'Abc e recarsi con il proprio carico all'isola ecologica itinerante più consona alle proprie necessità. Ieri, sabato 16 gennaio, i container dell'azienda speciale sono stati a disposizione degli utenti del servizio di igiene urbana in largo Casella, nel quartiere Q5-Nuova Nascosa; prossima tappa sabato 23 gennaio a Campo Boario.Tutte le date sono disponibili sul sito Abc Latina nella sezione servizi all'utenza che sarà a breve aggiornato con le indicazioni per i prossimi mesi. Nel piazzale adibito a isola ecologica ieri, dove è stato posizionato anche un bagno chimico per il personale di Abc (impiegato dalle 8 alle 17), quattro maxi contenitori scarrabili dove riporre i rifiuti: in uno gli ingombranti domestici, vale a dire mobili, materassi, rubinetteria, biciclette e quanto altro, in un secondo le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti rifiuti Raee), lavatrici, frigoriferi, ventilatori, monitor, in un terzo sfalci e potature e in un quarto abiti e calzature. Praticamente tutto ciò che molto spesso, purtroppo, viene lasciato illegalmente accanto ai cassonetti lungo le strade, rendendo più difficoltoso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e fornendo alla città un'immagine poco edificante. Ma non è finito qui. Perché il servizio di isola ecologica itinerante prevede anche il ritiro delle lampadine, delle pile esauste, delle vernici e degli oli usati, sia quelli dell'automobile (in modiche quantità, perché il cambio dell'olio si fa dal meccanico che è tenuto al regolare smaltimento) che quelli di frittura che non vanno gettati assolutamente negli scarichi poiché altererebbero l'equilibrio degli ecosistemi acquiferi. A differenza dei centri di raccolta presenti in via Bassianese e in via Massaro, nelle isole ecologiche itineranti non è consentito conferire inerti, vetro sfuso e cartone «poiché ha spiegato Armando Cardarelli, addetto al servizio durante il trasporto in sede potrebbero disperdersi alcune componenti». Non consentito il conferimento di guaine di catrame, cartongesso, asfalto, lana di roccia e similari. «I contenitori scarrabili di Abc - ha aggiunto -, a fine servizio, vengono portati in via Bassianese e completamente svuotati. Il che significa che tutto il materiale ritirato durante la giornata di isola ecologica itinerante viene poi collocato sui mezzi della ditta incaricata dal consorzio di riferimento per il dovuto trattamento».Armando e Massimo, altro operatore addetto alle isole ecologiche, ieri, come da prassi, hanno verificato la residenza degli utenti «perché il servizio è per i cittadini di Latina e non di altri comuni» e annotato su un registro il quantitativo, in numero e in peso approssimativo, del materiale conferito.I due operatori raccontano che da quando sono state istituite le isole ecologiche itineranti il conferimento più singolare è stato quello di un letto, in stile arabo, dotato di materasso ad acqua. Ma anche se tra gli oggetti ritirati ci fosse qualcosa di interessante o perfettamente funzionante da riutilizzare, è vietato recuperarlo, deve essere smaltito senza se e senza ma. «Ad oggi non è previsto un discorso di rivalutazione del conferito», ha affermato Cardarelli, precisando che eventuali sottrazioni sarebbero da considerarsi furti aggravati, come è emerso nei mesi scorsi con l'arresto di un paio di dipendenti Abc.