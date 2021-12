Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

La Provincia di Latina commissariata per l'impiantistica dei rifiuti, un atto dovuto. Ieri l'assessore regionale Massimiliano Valeriani, a margine della presentazione del piano degli investimenti Ater di Latina, sollecitato dalle domande dei cronisti, ha sottolineato come l'inadempienza pontina, rispetto ad ordinanze di un anno fa, ha comportato da parte della Regione Lazio l'esercizio del potere sostitutivo in materia di rifiuti. La vicenda riguarda la mancata indicazione di un sito di stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla lavorazione dei Tmb, per assicurare la chiusura del ciclo entro il territorio di competenza. L'ente Provincia ha elaborato uno studio per l'individuazione di siti idonei, la scelta ultima non è mai arrivata per disaccordo tra Comuni e perizie contrarie ad alcuni siti prescelti. Nonostante molte sollecitazioni ha proseguito Valeriani -, anche pubbliche, da parte del presidente Zingaretti e da parte del sottoscritto, non c'è stata mai una presa di posizione chiara. Tutto si può dire tranne che non abbiamo dato il tempo necessario. Quindi abbiamo fatto ciò che era previsto nell'ordinanza, nominando il commissario nella persona del dottor Illuminato Bonsignore. Si tratta di un profilo autorevole. A lui il compito di decidere dove realizzare l'impianto di smaltimento. Valeriani, che confida nella collaborazione da parte del territorio pontino, ha detto che tutto quanto è stato finora fatto, compreso lo studio della Provincia di Latina, sarà base di partenza per il lavoro del commissario. In questi giorni la Lega ha accusato Zingaretti di aver usato due pesi e due misure tra Latina e Roma. A tal proposito Valeriani ha dichiarato che il sindaco di Roma ha messo nero su bianco il suo impegno prioritario per l'indicazione di un sito. La Provincia di Latina ha sempre rimproverato alla Regione il mancato completamento della normativa sugli Ato. La questione degli Ato ha replicato Valeriani - non serviva per l'adempimento delle ordinanze e poi la Provincia di Latina, a differenza del Comune di Roma e della Città Metropolitana, non ha nemmeno impugnato l'ordinanza al Tar. Di diversa opinione, invece, il consigliere regionale Giuseppe Simeone che ha detto che senza l'attuazione degli Ato, la Provincia non era legittimata a indicare il sito se non con accordo unanime dei sindaci: Non poteva decidere a maggioranza, la Provincia di Latina non è inadempiente.

