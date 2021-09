Domenica 19 Settembre 2021, 05:01

SABAUDIA

Le spiagge del litorale pontino pian piano si vanno svuotando e la fine dell'estate si avvicina inesorabilmente.

Riprende quindi, per il periodo autunnale, l'attività del battello ecologico del Parco Nazionale del Circeo finalizzata alla raccolta dei rifiuti galleggianti, in particolare plastiche, nella fascia costiera dei comuni del Parco, vale a dire San Felice Circeo, Sabaudia e Latina nonché nell'area della Zona a Conservazione Speciale marina Fondali tra Capo Circeo e Terracina. A darne notizia è la stessa area protetta pontina con un post sul profilo Instagram ufficiale del Parco. L'imbarcazione sarà condotta dal personale specializzato e formato dall'Ente Parco Nazionale del Circeo e permetterà la raccolta dei rifiuti che ogni anno si riversano attraverso fiumi e canali in mare e che, trascinati dalla corrente giungono sino alle nostre spiagge.

Nel dettaglio il battello spazzamare svolge attività di raccolta dei rifiuti solidi galleggianti; interventi straordinari di pulizia di grosse macchie di rifiuti accumulati da mareggiare, correnti, venti, fenomeni alluvionali; raccolta differenziata e conferimento alla stazione ecologica del porto di San Felice Circeo per il successivo riciclaggio o smaltimento, raccolta dati sulla presenza, la tipologia e la distribuzione dei rifiuti in mare.

L'attività è fortemente condivisa e sostenuta dal presidente del parco nazionale del Circeo, Giuseppe Marzano che ha promesso di attivarsi per il potenziamento della stessa ai fini di una sempre maggiore tutela delle praterie di Posidonia oceanica e degli habitat marini già avviata con l'istituzione del gruppo nautico dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

L'INTESA

È dello scorso anno, invece, l'accordo con l'associazione Asso per il recupero delle attrezzature da pesca abbandonate e l'avvio di un programma di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono in mare di rifiuti anche attraverso lo specifico progetto denominato Noi e il mare, che va ad integrarsi con l'azione svolta dal battello.

Quest'ultimo resta uno strumento importante per garantire la salvaguardia di uno dei tratti di mare più belli d'Italia e per tutelarne il delicato equilibrio.

E.Pie.

