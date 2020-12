IL TURISMO

Il Covid spinge il turismo lento e di prossimità. Le persone sono più inclini a visitare i luoghi che garantiscono il distanziamento fisico. E Rieti, con il Terminillo, i laghi, il cammino di Francesco, i circuiti enogastronomici dimostra di avere tutte le carte in regola per intercettare questo movimento turistico. Ma il 2020 è stato un anno altalenante, con una primavera che vede un netto calo degli arrivi nelle strutture ricettive reatine, un trend in linea con l'anno precedente. A giugno i turisti tornano a crescere per arrivare a luglio quasi ai livelli del 2019. Il vero boom tuttavia si registra ad agosto, con 8.496 arrivi, addirittura un +41,2% rispetto allo stesso mese del 2019. È quanto emerge del report Arrivi turisti della Regione Lazio, che si basa sui dati registrati dal Sistema informativo radar. Risultati che vengono poi inviati all'Istat, che a sua volta li pubblica dopo averli certificati. Per questo motivo ci potrebbero essere piccole discordanze tra questi dati e quelli dell'Istituto di statistica.

L'ANDAMENTO

«Dal 2015 a oggi mai si erano registrati così tanti arrivi in un singolo mese. Senza dimenticare poi i numerosi turisti da toccata e fuga, provenienti dalle vicine Roma o Umbria, e i possessori di una seconda casa in provincia o sul Terminillo. Oltre alla ricerca di luoghi immersi nella natura. A questo exploit estivo ha probabilmente contribuito la campagna di promozione della Camera di commercio e la pubblicazione di una guida turistica specifica su Rieti», scrive Francesco Peluso di Next su openrieti.medium.com. Se si considerano poi i primi 8 mesi del 2020 la differenza rimane comunque importante: oltre 13.500 arrivi in meno (circa -38%). Il calo con molta probabilità è da imputare ai mancati arrivi dall'estero. In questo lasso di tempo si hanno infatti solo 1.725 turisti provenienti da fuori Italia, pari il 7,8 per cento del totale. Nei primi 8 mesi dell'anno precedente la percentuale era addirittura del 27,1% (11.412). Ma a preoccupare è il trend degli ultimi dieci anni, che fa registrare un vero e proprio crollo del turismo reatino. Si passa dalle 180.423 presenze del 2009 alle 107.431 del 2019. Questo significa circa 73mila notti in meno trascorse nelle strutture ricettive distribuite sul territorio (-40,5 per cento). Si è passati da 3 a 2 giorni di permanenza media. Diversa la situazione degli arrivi, il calo è di circa 6.100 unità, pari al 10,2%. E ciò testimonia che il turismo nel Reatino è sempre più del tipo mordi e fuggi.

