CARABINIERI

Controlli intensificati dai carabinieri nei giorni natalizi di zona rossa. I risultati sul rispetto delle restrizioni antiCovid sono stati soddisfacenti. Provvedimenti, invece, sul mancato rispetto del codice della strada. A Stimigliano, i carabinieri hanno deferito un trentenne di Forano che, alla guida dell'auto, è risultato con un tasso alcolemico di gran lunga superiore al consentito: patente ritirata e informata la prefettura. Stessa sorte per un giovane reatino: i carabinieri di Rivodutri sono intervenuti dopo un incidente in cui, dopo aver perso il controllo dell'auto, era uscito di strada, urtando il guardrail. Sottoposto all'alcoltest, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al consentito. Patente ritirata e il giovane è stato segnalato alla prefettura anche quale assuntore di sostanze stupefacenti: dall'ispezione del veicolo, sono stati rinvenuti oltre un grammo e mezzo di marijuana e circa mezzo grammo di hashish.

MAGLIANO SABINA

A Magliano Sabina, sono state deferite due persone in altrettanti controlli: a un quarantenne di Collevecchio, fermato dai militari del Norm di Poggio Mirteto, sottoposto all'alcoltest, è stato riscontrato un tasso superiore ai limiti: patente ritirata e segnalazione alla prefettura. I carabinieri di Magliano Sabina, poi, hanno fermato un'auto condotta da un cittadino romeno che ha mostrato un documento di guida falso: documento e auto sequestrati e l'uomo denunciato alla procura. Ad Antrodoco, i carabinieri hanno denunciato un macedone e un marocchino, in possesso di una tessera sanitaria intestata a terza persona e risultata smarrita: denunciati per appropriazione indebita di cose smarrite, possesso ingiustificato di oggetti alterati e sanzionati per non aver rispettato il divieto di spostamento. Il macedone è stato denunciato anche per aver condotto il veicolo senza patente, ritirata in precedenza, e (con un flacone di metadone) per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

