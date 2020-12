LA POLITICA

Consiglio comunale, è caos. Ieri si doveva tenere la seduta in streaming con 20 punti all'ordine del giorno, tra cui anche l'approvazione definitiva del Piano quadro delle Porrara e la ricognizione delle partecipate, ma da Palazzo di città si erano dimenticati di trasmettere ai consiglieri di opposizione - il regolamento ne stabilisce l'invio 48 ore prima dell'inizio - la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno. Apriti cielo. La minoranza di centrosinistra aveva annunciato di boicottare l'assise cittadina e di rivolgersi al prefetto Reggiani. «È un consiglio comunale illegittimo. Evidentemente, si pensa ad approvare in fretta e furia senza la discussione che meriterebbe», avevano scritto in una lettera Rieti città futura, Psi, Pd e Possibile.

REAZIONI E TEMI

Da Palazzo di città provano allora a metterci una pezza e nella tarda serata di lunedì arriva - sempre rigorosamente online - la convocazione della conferenza dei capigruppo. Tutti intorno a un tavolo (virtuale) per capire cosa fare sul consiglio comunale. E si arriva così alla decisione di spostare tutto al 31 dicembre. E subito arrivano le reazioni politiche. «Siamo di fronte a un'autentica parodia - dice al Messaggero l'ex sindaco Petrangeli - 20 punti all'ordine del giorno da discutere in modalità remoto il giorno di San Silvestro. Il dilettantismo di questa amministrazione sta superando ogni limite. Convocano i consigli senza fornire ai consiglieri i documenti necessari. E nelle pieghe dell'ordine del giorno 2 delibere assai delicate: la ricognizione sulle società partecipate e l'edificazione nella zona delle Porrara. Nella più totale confusione vogliono far passare delibere che rischiano di ipotecare il futuro della città». Il capogruppo Pd, Alessandro Mezzetti, affida a facebook il suo pensiero: «Il consiglio comunale verrà rinviato al 31 dicembre. La documentazione necessaria non è arrivata e si è deciso per il rinvio. Non riesco a capire perché il tutto assuma risvolti comici. Tranquilli, la città non è in buone mani». L'ex assessore Giovanni Ludovisi punta l'indice sul Piano quadro delle Porrara. «Il nostro sindaco - afferma ironico - ha deciso di far approvare, con un consiglio (online) a San Silvestro, la sublime proposta di trasformazione della ampia zona delle Porrara. Ne verrà fuori certamente una bellissima discussione. Sarà un passaggio di una eleganza istituzionale che tutta la città non dimenticherà facilmente».

Antonio Bianco

