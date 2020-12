POLIZIA

«È un regalo che ho voluto fare alla città che mi ha accolta un anno fa e che ormai considero la mia - afferma il questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo - con i miei auguri per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile». La città di Rieti addobbata a festa appare nel video nazionale attraverso il quale la polizia di Stato porge gli auguri ai cittadini, attraverso le immagini maggiormente significative delle attività espletate nelle città italiane. «Uno spazio importante - osserva il questore - attraverso il quale la città si mostra nella sua scintillante bellezza: un'occasione anche per rivedere con nostalgia gli interni del nostro bellissimo teatro Flavio Vespasiano».

IL CONCERTO

Nel video realizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza vengono infatti riprodotti frammenti del concerto tenuto dall'artista Red Canzian (storico componente dei Pooh) con la Banda della Polizia di Stato lo scorso Natale, quello del 2019, all'interno del teatro cittadino. «Ringrazio, a nome dell'intera comunità reatina, la polizia di Stato che ha voluto dedicare ampio spazio ad alcuni splendidi scorci della nostra città, con un innegabile effetto promozionale - dichiara il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti. - Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli agenti e i dirigenti della polizia di Stato per la dedizione e l'impegno con cui svolgono la propria opera quotidiana al servizio della popolazione».

LE VEDUTE

Nel video augurale della polizia appaiono, inoltre, altri angoli di Rieti, come le centralissime piazza Vittorio Emanuele II e via Roma, oltre alla facciata della questura di Rieti illuminata da luci e colori (vedi foto nella pagina d'apertura). «Un'iniziativa, quella dell'illuminazione della facciata della questura - conclude il questore Di Lorenzo - che ho voluto personalmente, per testimoniare anche in questo modo la vicinanza della polizia ai cittadini

Sabrina Vecchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

