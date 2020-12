I CONTROLLI

Sicurezza economica e dei prodotti in vendita, tutela della salute: maxi sequestro di prodotti che, per diverse ragioni, risultavano in vendita non a norma, tra cui oltre ottomila mascherine protettive. Prosegue l'attività sul territorio del Gruppo della Guardia di finanza di Rieti, nei campi della sicurezza economica e finanziaria della popolazione e della tutela della salute del cittadino. L'impegno delle Fiamme gialle reatine, sia sul piano dell'analisi info-investigativa del tessuto economico locale che sul piano dell'esecuzione di attività coordinate di controlli ad alto impatto, ha portato all'operazione denominata Tabacco e Venere.

L'ATTIVITÀ

L'iniziativa, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative concernenti le rivendite dei generi di monopolio di Stato, alla tutela della salute pubblica e del consumatore, nonché alla sicurezza dei prodotti, ha condotto complessivamente al sequestro di 109 articoli a bassa tensione, 4.719 articoli di bigiotteria, 169.942 prodotti accessori al consumo di tabacco, 8.070 mascherine protettive delle vie respiratorie.

LE CONTESTAZIONI

Oltre al sequestro dei prodotti, le Fiamme gialle reatine hanno segnalato dodici persone alle competenti autorità amministrative, con la contestazione di sanzioni amministrative fino a 250.000 euro e denunciato a piede libero un esercente per ricettazione e contraffazione. L'attività istituzionale della Guardia di finanza di Rieti, quindi, in questo particolare momento storico, si rivolge alla tutela del cittadino intesa nel senso più ampio del termine, continuando ovviamente a perseguire gli obiettivi classici di contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa.

IL PRECEDENTE

Il sequestro di mascherine protettive non a norma ha un precedente specifico nel Reatino, dall'inizio dell'emergenza sanitaria tra la fine dell'inverno e la primavera scorsi. Nella prima metà dell'anno che sta terminando, a partire da marzo, le Fiamme gialle reatine avevano controllato 14 imprese operative nel Reatino: operazioni che avevano portato al sequestro di 8.573 mascherine non conformi alle normative sul commercio, con la denuncia di un responsabile e la segnalazione amministrativa di altre tre persone.

