I bambini delle classi dell'infanzia in quarantena di Forano faranno il tampone domani a Gavignano. A comunicarlo è il sindaco, Marco Cortella, che ringrazia la Asl per aver accolto la sua istanza, in cui chiedeva un drive in straordinario in loco, senza far spostare le famiglie a Rieti. «I tamponi previsti per il 31 dicembre - spiega il sindaco - verranno effettuati domani nel piazzale antistante la stazione di Gavignano dalle 10, senza quindi doversi recare a Rieti».

CLASSI IN QUARANTENA

A Fara Sabina, intanto, dopo che in tre plessi dell'istituto comprensivo sono state registrate delle positività tra i docenti della elementare di Talocci e nella elementare di Passo Corese, da lunedì l'équipe Covid scuole della Asl ha disposto la quarantena preventiva per tre classi della primaria di Talocci (la quinta era già in isolamento per un positivo tra gli alunni e ieri tutti gli studenti sono stati sottoposti a tampone). In quarantena seconda e terza elementare di Prime Case e tre classi della elementare di Passo Corese (tamponi previsti domani) e tre della media Orazio di Passo Corese, dove pure è stato riscontrato un contagio.

S.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

