L'EMERGENZA SANITARIAUn nuovo decesso, ma anche dati che, almeno per un giorno, indicano un'inversione di tendenza, con le persone guarite che tornano a essere più numerose dei nuovi contagiati. Intanto, dopo l'esordio di lunedì con i primi 48 vaccinati, prosegue la campagna per i medici. Appuntamento con la storia anche per 12 operatori sanitari, tra medici di medicina generale e pediatri di base, del distretto sanitario Salario Mirtense della Asl di Rieti. La fine dell'anno per loro consisterà nella possibilità di essere sottoposti alla vaccinazione anti-Covid che oggi, a tutti gli effetti, rappresenta una tappa storica. La priorità spetta chiaramente a chi da marzo 2020 sta combattendo in prima fila la battaglia contro il coronavirus. La seduta vaccinale di domani rientra nel piano predisposto dalla Asl e che riguarderà tutti i distretti sanitari reatini, le Rsa e le strutture socio-assistenziali della provincia di Rieti. Domani, 31 dicembre sarà, dunque, la volta di 12 professionisti che operano in Sabina, che verranno vaccinati dalle ore 10 alle ore 14 presso la sede della Asl di Poggio Mirteto. Tra quelli che hanno già aderito all'iniziativa ci sono medici e pediatri di Passo Corese, Osteria Nuova e Poggio Mirteto. «Ho accolto con vera gioia la possibilità di essere tra i primi vaccinati della nostra Asl - commenta il dottor Franco Cipriani, medico di medicina generale a Passo Corese, anche consigliere comunale a Fara Sabina. - Credo fermamente nella scienza e nei vaccini. Grazie a questo e agli altri che verranno, potremo uscire prima e in maniera concreta da questo incubo. L'unica arma è il vaccino, non si può aspettare che ci ammaliamo tutti. Dopo l'avvio della campagna vaccinale a Rieti è giusto che, come è stato disposto dall'azienda, essa venga estesa agli operatori sanitari delle altre sedi Asl della provincia». Il countdown è ufficialmente iniziato e mai come in questo caso, ovvero vaccinandosi il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno sarà carico di speranza per un 2021 migliore.IL BOLLETTINOSul fronte dei dati, da registrare un nuovo decesso per una persona che aveva contratto il Covid: si tratta di una donna di 86 anni, deceduta nei reparti Covid dell'ospedale de Lellis. Le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 172. Il bollettino della Asl di Rieti segnala 20 nuovi positivi nel Reatino. Tra essi, 10 sono a Rieti, 3 a Castel di Tora, 4 a Fara in Sabina, uno a testa a Monte San Giovanni, Poggio Mirteto e Poggio San Lorenzo. Le persone che si sono negativizzate tornano a essere in numero più elevato, 26. Tra esse, 8 sono a Rieti, 2 a Castelnuovo di Farfa, 4 a Fara in Sabina, 2 a Poggio Butone, 2 a Poggio Mirteto, una a testa a Borgorose, Contigliano, Frasso Sabino, Labro, Monteleone Sabino, Pescorocchiano, Poggio Nativo e Torri in Sabina. I tamponi eseguiti sono stati 441 (35.747 in totale), per un tasso di positività del 4,53%. Il dato sugli attuali positivi nel Reatino scende da 898 a 891. Invariati i ricoveri, a quota 53: 7 in Terapia intensiva, 24 nei reparti Covid e 22 a Malattie infettive.Raffaella Di Claudio