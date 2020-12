In primo grado, la causa tra l'Ater e il suo ex direttore generale era finita in perfetta parità. L'ente era stato condannato dal giudice del lavoro, dopo un atto ingiuntivo, a pagare a Maurizio Rosati, dirigente della Provincia in aspettativa, con il quale l'istituto aveva firmato un contratto quinquennale, 51mila euro per le ferie non godute e per la liquidazione del rapporto di lavoro, ma la stessa cifra il giudice l'aveva posta anche a carico dell'ex direttore generale a titolo di risarcimento danni da pagare all'Ater, che si era opposta in giudizio presentando la domanda riconvenzionale. Motivo? Maurizio Rosati aveva comunicato al consiglio di amministrazione nel 2012 la risoluzione anticipata della convenzione, la cui scadenza era fissata per il 2016, e questo comportamento aveva messo l'azienda in gravi difficoltà, privandola per mesi di una guida operativa. Debiti e crediti reciproci compensati, dunque, e ognuna della parti si era pagata le spese processuali. Rosati, però, nel 2017 aveva presentato appello contro la sentenza del tribunale, con cui era stata accolta la domanda di risarcimento danni dell'Ater, chiedendo il rigetto della domanda stessa, oppure la riduzione dei 51mila euro da versare all'azienda (con conseguente conferma a carico di quest'ultima di pagare ferie e Tfr), richiesta che, se accolta, avrebbe portato a ricalcolare in favore del ricorrente la compensazione stabilita dal primo giudice. I giudici della terza sezione Lavoro della Corte di Appello hanno però respinto la richiesta dell'ex direttore generale (condannato a pagare le spese processuali), accogliendo invece l'opposizione presentata dall'Ater (assistita dall'avvocato Vincenzo Di Fazio), essendo stato dimostrato, con certezza, l'esistenza del danno procurato all'azienda a causa del mancato preavviso e, perciò, non meritevole di sconti.

Processo che in entrambi i gradi è ruotato attorno all'accertamento dei tempi in cui divenne ufficialmente nota l'indisponibilità da parte di Rosati di proseguire nella sua funzione. La Corte di Appello ha richiamato il clima di incertezza esistente attorno alla permanenza del direttore nel suo ruolo, citando verbali di consiglio e colloqui informali, ma è indubbio che soltanto il giorno prima di rientrare in Provincia, l'ex direttore ufficializzò per iscritto il recesso. Rosati, dopo i primi 5 anni (2006-2011), aveva ottenuto dall'Ater il rinnovo del contratto, ma la Provincia aveva detto no al nuovo distacco, concedendo al dirigente solo un anno di aspettativa, utilizzato per continuare a occupare l'ufficio di via degli Olivi.

