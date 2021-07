Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

TRIBUNALE

Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla querelle degli avvocati pontini che si trascina ormai da almeno un paio di anni. La quarta sezione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il 17 giugno scorso gli avvocati Aurelio Cannatelli, Denise Degni, Umberto Giffenni, Maria Clementina Luccone e Federica Pecorilli - rappresentati e difesi da Nino Paolantonio e Giovanni D'Erme, hanno impugnato la sentenza del Tar di Latina del 12 marzo che ha dichiarato inammissibile per omessa notifica al Consiglio nazionale forense ed al Commissario straordinario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina il ricorso proposto per l'annullamento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2020, con il quale il Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ha decretato lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina in seguito della cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti dell'organismo di rappresentanza forense nominando contestualmente il Commissario straordinario con l'incarico di convocare l'assemblea per le elezioni del Consiglio entro il termine di centoventi giorni. Nel ricorso in particolare si metteva in luce l0'erroneità della sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto necessaria la notifica del ricorso al CNF ed al Commissario straordinario, non essendo nessuno dei due qualificabile come soggetto controinteressato. Una interpretazione non condivisa dai giudici amministrativi secondo i quali «non è possibile sostenere che il CNF non avrebbe alcun interesse al mantenimento del decreto ministeriale di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina e che sarebbe al riguardo indifferente circa l'esito del presente giudizio». Vicenda chiusa insomma. Ora il commissario straordinario Giacomo Mignano può ufficialmente indire le elezioni per il rinnovo dell'organismo forense per il 13 e 14 ottobre prossimi.

Elena Ganelli

